Elon Musk insiste: les appels vidéo arriveront bientôt à X

Il est officiel que les appels audio et vidéo arrivent sur Twitter, ou du moins sur ce que nous connaissions auparavant comme Twitter, et Elon Musk dépense beaucoup d’argent pour réaliser son grand rêve, quelque chose qu’il a déjà tenté sans succès avec PayPal par le passé : avoir une plateforme en ligne ‘tout-en-un’ appelée « X ».

Il semble que Musk n’aime pas trop les souvenirs de Twitter, il met même aux enchères des centaines d’objets de ses bureaux, donc ses collaborateurs se chargent quotidiennement de faire tourner la machine médiatique avec tout ce qui est à venir sur sa nouvelle plateforme, qui cumule les points positifs et négatifs ces dernières semaines avec la monétisation, les problèmes d’images ou les futures vérifications via la carte d’identité.

En ce qui concerne les appels vidéo, la designer senior Andrea Conway a partagé quelques aperçus tels que l’image d’en-tête de cet article qui est vraiment révélatrice, et qui montre une interface très propre et minimaliste pour les appels audio et vidéo, une fonctionnalité qui sera bientôt disponible sur « X ».

Et maintenant, Elon Musk lui-même l’a confirmé dans un tweet (pardon,’post’), dans lequel il informait de détails supplémentaires sur ce qu’ils préparent leurs développeurs :

Video & audio calls coming to X:

– Works on iOS, Android, Mac & PC

– No phone number needed

– X is the effective global address book

That set of factors is unique.

— Elon Musk (@elonmusk) Aout 31, 2023