OxygenOS 14 basé sur Android 14 arrivera sur les téléphones OnePlus le 25 septembre.

Si vous avez l’une des dernières versions de OnePlus, vous avez de la chance, car vous serez parmi les premiers à tester Android 14.

La Deuxième Bêta OxygenOS basée sur Android 14. | Image de techibee.in

Avec un petit retard par rapport à l’année 2022 lorsque OxygenOS 13 a été présenté, il est certain que OnePlus est déjà prêt à nous montrer la nouvelle itération de son firmware basée sur Android 14, et c’est pourquoi OxygenOS 14 sera lancé dans très peu de semaines, précisément le 25 septembre 2023.

La marque elle-même l’a confirmé sur les forums de sa communauté d’utilisateurs, qui peut déjà se réjouir de faire partie de nouveau des premiers à pouvoir tester toutes les nouveautés d’Android 14 dans une version stable cette année.

OnePlus affirme qu’ils se sont toujours efforcés d’être les premiers à adapter la nouvelle version d’Android avec leur personnalisation, en combinant la dernière expérience proposée par Google avec la rapidité et la fluidité attendues d’une OxygenOS très performante en termes de rendement, du moins en ce qui concerne les versions précédentes.

L’article publié dans la communauté indique que la bêta ouverte arrivera très bientôt de sorte que le 25 septembre 2023, tous les utilisateurs pourront mettre à jour et profiter d’OxygenOS 14 sur les téléphones les plus avancés et modernes du fabricant chinois.

Il convient de rappeler que les bêtas fermées ont été exécutées sur les OnePlus 11, OnePlus Nord 3 et OnePlus 11R, il est donc possible que même si les téléphones qui seront mis à jour ce même jour le 25 septembre ne sont pas spécifiés, au moins ceux-là le seront dès le premier jour.

OxygenOS 14 avec Android 14 sera disponible le 25 septembre 2023 pour les OnePlus, garantissant la meilleure expérience et une optimisation maximale grâce au nouveau moteur « Trinity Engine ».

La grande nouveauté, comme l’a annoncé OnePlus, sera un nouveau moteur de performance appelé Trinity Engine qui promet l’expérience la plus satisfaisante du catalogue Android en termes de fluidité et d’optimisation pour toutes les utilisations.

En réalité, OnePlus souhaite permettre la meilleure synergie entre le matériel et le logiciel afin de libérer tout le potentiel du smartphone lors de l’exécution de jeux ou d’applications, tout en gardant à l’esprit l’efficacité énergétique et en garantissant la polyvalence pour s’adapter à toutes les utilisations : multitâche, jeu occasionnel, jeu intensif, utilisation continue, etc.

Restez à l’affût, car il y aura certainement beaucoup plus de nouveautés dans les prochains jours…!

