Samsung atteint son grand objectif en Europe

Le temps a donné raison à Samsung et à sa famille Galaxy Z, qui dépasse déjà les ventes de nos chers Galaxy Note.

Ceci est le Samsung Galaxy Z Flip5, la dernière itération du pliable le plus vendu sur le marché.

Samsung est très satisfait des performances de ses smartphones pliables sur le marché, et non seulement l’admet publiquement lors de conférences et d’événements de presse, mais les chiffres sont là pour le prouver, avec le smartphone pliable le plus vendu au monde, le Galaxy Z Flip, qui a récemment affiné sa formule pour perfectionner l’expérience.

En tout cas, beaucoup ont encore des doutes sur l’abandon des Galaxy Note en faveur de cette famille Galaxy Z qui regroupe maintenant toutes les innovations de Samsung. Les phablets de référence de l’industrie étaient pour beaucoup le « téléphone idéal » en termes de format, de fonctionnalités et de possibilités. Du moins, leur concept n’a pas été perdu et nous le retrouvons maintenant dans les Galaxy S Ultra.

Avec le temps, nous devrons donner raison au géant de Séoul, car Samsung confirme déjà que du moins en Europe, les ventes de leurs smartphones pliables ont déjà dépassé celles de la gamme Galaxy Note sur une base annuelle, accomplissant ainsi l’un des grands défis fixés par la direction sud-coréenne pour lancer et diriger le segment pliable.

C’est ce que nous a confirmé le directeur marketing pour l’Europe, Benjamin Braun, depuis l’IFA de Berlin, sans donner de chiffres précis, comme l’ont souligné nos collègues d’Android Police :

Nos smartphones pliables de dernière génération se vendent très rapidement. En réalité, les ventes annuelles de nos appareils pliables ont dépassé celles de la série Note en Europe.

Une fois l’objectif atteint en Europe, le prochain défi sera de reproduire ces chiffres au niveau mondial, où apparemment les Galaxy Z n’ont pas encore réussi à dépasser les ventes d’une famille Note attendue chaque semestre, malgré les critiques initiales et après avoir établi une nouvelle norme en termes de taille et de possibilités, notamment grâce au S-Pen, une technologie que personne n’a encore sérieusement remise en question sur le marché.

Il en va de même pour les Galaxy Z Fold et Galaxy Z Flip : une période de critiques initiales, quelques années d’évolution à partir d’un concept initial, et maintenant l’acceptation et la croissance définitive d’un segment destiné à diriger l’industrie dans les prochains exercices.

Le seul inconvénient est que nous n’avons pas de chiffres ou de données, mais nous savons qu’il y a eu plus d’un million d’unités réservées en prévente en Corée du Sud pour la cinquième itération du Galaxy Z, et Samsung nous avait déjà laissé entendre que le Z Fold4 et le Z Flip4 s’approchaient dangereusement des chiffres de la dernière génération des Galaxy Note.

Bonne décision de Samsung, semble-t-il…!

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :