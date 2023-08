Apple fait un pas audacieux : abandonner Twitter et YouTube pour le support client

Apple se prépare à supprimer les rôles de support sur les réseaux sociaux tels que Twitter, YouTube et le site web de la communauté de support Apple. Ce changement commencera à se produire plus tard cette année, selon plusieurs sources fiables bien informées à ce sujet. Lorsque cela se produira, les personnes n’auront plus la possibilité de demander de l’aide à un employé d’Apple sur ces plateformes.

Apple utilisera l’intelligence artificielle pour répondre aux utilisateurs qui contactent le support au lieu des humains

À partir du 1er octobre, le compte Twitter @AppleSupport ne recevra plus de réponses humaines aux clients qui envoient des messages directs. Une source a mentionné que, au lieu de réponses humaines, les clients qui envoient des messages au compte recevront une réponse automatisée. Celle-ci expliquera les différentes façons de contacter Apple pour obtenir de l’aide.

Que se passe-t-il pour les employés qui travaillent au service client sur ces plateformes?

L’entreprise offre à de nombreux employés concernés la possibilité de passer à des rôles de support téléphonique au sein de l’entreprise. Cependant, selon les sources, certains conseillers sont soit incapables, soit peu disposés à effectuer ce changement. Apple n’autorise pas les employés à passer à un autre rôle de support impliquant une discussion en ligne, à moins d’une nécessité médicale. Cette politique a suscité des sentiments de colère et de frustration parmi certains membres de l’équipe des réseaux sociaux, selon l’une des sources.

Les travailleurs suivront une formation pour offrir un support par téléphone. Ce changement devrait être terminé d’ici novembre, a déclaré la source. Cette source a également mentionné que les personnes qui ne souhaitent pas travailler au téléphone ont reçu un test indiquant qu’elles devraient chercher des opportunités en dehors d’Apple.

Apple fournit un support client sur Twitter depuis 2016. L’année précédente, la plateforme de médias sociaux a été rachetée par le milliardaire Elon Musk et a été renommée X. Lors d’une récente réunion avec les employés, comme l’ont rapporté les sources, Apple a expliqué sa décision en soulignant que de nombreux clients préfèrent le support par téléphone.

Apple n’a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. Si Apple partage des informations, cet article sera mis à jour en conséquence.

