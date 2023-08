Si vous cherchez un téléphone portable bon marché qui puisse tout faire, ce Xiaomi attrayant est ma recommandation

Le POCO M5s est à votre portée pour moins que vous ne l’imaginiez, cette offre en réalité une véritable aubaine.

L’écran du POCO M5s.

Un des smartphones bon marché les plus spéciaux est en solde, mais seulement pour une durée limitée. Nous parlons du POCO M5s, un smartphone que vous pouvez avoir chez vous pour moins de 150 euros. Il arrive dans sa version mondiale, comme il se doit, accompagné de 4 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Notre protagoniste est arrivé sur le marché pour 229 euros il n’y a pas si longtemps, en réalité il se vend encore pour près de 180 euros dans des stores comme Amazon. Grâce à AliExpress, vous bénéficierez du meilleur prix et vous ramènerez chez vous un smartphone complet qui répond à tous ses aspects. C’est pourquoi c’est un bon achat en 2023.

POCO M5s

Achetez le téléphone Xiaomi au meilleur prix

MediaTek Helio G95

4 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne

Écran AMOLED de 6,43″, résolution Full HD+

4 caméras arrière

Batterie de 5 000 mAh

Prise jack 3,5 mm, radio FM et NFC

À l’intérieur de ce POCO, un des processeurs de MediaTek. Le Helio G95 est un bon processeur qui fera fonctionner sans difficulté les applications que nous utilisons tous les jours, comme WhatsApp, Instagram, YouTube et bien d’autres. C’est un smartphone économique, c’est vrai, mais cela ne vous empêchera pas de profiter de bonnes performances.

Vous pourrez profiter de vos séries et films préférés sur l’écran du POCO M5s, qui atteint 6,43 pouces et dispose d’une résolution Full HD+. De plus, il se déplace en douceur grâce à ses 90 Hz de taux de rafraîchissement, vous ne pourrez plus revenir à un écran traditionnel de 60 Hz après l’avoir essayé.

Ce joli smartphone ne déçoit pas en matière de photographie, il affiche un bon niveau compte tenu de son prix. À l’arrière du terminal chinois se trouvent un capteur principal de 64 mégapixels, un objectif grand-angle de 8 mégapixels, un capteur pour le mode portrait et un capteur macro.

➡️ Voir l’offre POCO M5s

Vous l’avez vu, c’est assez simple. Vous pouvez vous procurer un bon Xiaomi qui vous accompagnera pendant des années en maintenant le niveau. Il a tout ce dont vous avez besoin et bien qu’il ne se démarque pas spectaculairement dans un domaine particulier, il offre une expérience utilisateur agréable. Vous aurez du mal à trouver mieux pour moins de 150 euros.

➡️ Incroyable : Ces écouteurs Xiaomi sans fil sont à moins de 17€ !

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette publication, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez les BONS PLANS de NETCOST pour être informé des meilleures offres avant tout le monde.

➡️ Le dernier produit de Xiaomi est un accessoire voiture qui va beaucoup faciliter votre vie

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :