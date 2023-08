Super rabais pour cette enceinte Bluetooth avec 24 heures de batterie et une extrême résistance

Son incroyables basses, construction premium et résistance hors du commun pour cette pièce d’enceinte.

Avez-vous besoin d’une enceinte tout-terrain qui résiste à de nombreuses heures de musique, à l’eau, aux chutes et à l’une de vos plus grandes aventures? Celle-ci de Soundcore est une bête qui supporte tout ce que vous lui lancez et qui, de plus, a une autonomie phénoménale. Il s’agit du Soundcore Anker Motion Boom que vous pouvez obtenir aujourd’hui avec une remise de 15% sur Amazon.

Vous pouvez l’obtenir sur Amazon pour 85 euros, alors qu’il est actuellement au prix de 105 euros sur AliExpress. C’est l’une de ces enceintes Bluetooth qui vous servira non seulement pour vos aventures, mais aussi pour attirer l’attention lors de fêtes et barbecues dans le jardin ou à la plage.

Obtenez une super enceinte avec 24 heures de batterie pour beaucoup moins cher

Le Motion Boom redéfinit ce qui est possible en termes de son en plein air. Profitez d’un audio stéréo impressionnant et sans distorsion, même lorsque vous montez le volume au maximum. Que ce soit lors d’un barbecue, d’une fête sur la plage ou d’un camping, cette enceinte vous offre un son puissant et clair qui fait la différence.

La qualité du son est cruciale, et les transducteurs du Motion Boom ne déçoivent pas. Équipé de deux membranes en titane de 2,5″ et d’une puissance totale de 30W RMS, ils peuvent reproduire des hautes fréquences jusqu’à 40 kHz avec une clarté exceptionnelle. Il offre une expérience d’écoute inégalée à ce prix.

Inquiet de manquer de musique lors de vos escapades? Avec une batterie de 10 000 mAh, le Motion Boom offre jusqu’à 24 heures de lecture continue avec une seule charge. Cela signifie que vous pourrez profiter de vos listes de lecture préférées tout au long d’un week-end de camping, à la plage, lors de voyages en bateau et plus encore. De plus, il dispose d’une sortie d’alimentation pour l’utiliser comme une powerbank pendant que vous écoutez de la musique et chargez votre téléphone.

Le Motion Boom est conçu pour vous accompagner dans vos aventures en plein air. Avec un classement de protection IPX7, cette enceinte est totalement étanche et peut même flotter dans l’eau. Ainsi, que vous soyez à la piscine, au lac ou sous la pluie, votre enceinte sera en sécurité.

Vous pouvez télécharger gratuitement l’application Soundcore (sur Android et iOS), qui vous permet de personnaliser votre expérience audio. Passez d’un mode d’égalisation à l’autre pour adapter le son à vos préférences. Du « Realce de agudos » équilibré au mode « Voix » qui met en valeur les fréquences vocales, vous avez un contrôle total sur le son de votre musique.

Voir l'offre Soundcore Anker Motion Boom

Et, au cas où vous vous le demanderiez, oui, c’est une enceinte lourde et très robuste. Ses dimensions sont de 34,6 cm de long, 14,8 cm de profondeur et une hauteur jusqu’à la poignée de 20 cm. Son poids atteint 2,34 kg, il est lourd, mais vous apprécierez cela, cela signifie que ses matériaux sont de très bonne qualité.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services pouvant intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques apparaissant dans cette publication, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez les BONS PLANS de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

