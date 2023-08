La deuxième bêta de One UI 6 pour le Samsung Galaxy S23 est maintenant disponible au téléchargement : toutes les nouveautés

Sa sortie finale tant attendue est de plus en plus proche

Les Galaxy S23 auront bientôt le système One UI 6

Les Samsung Galaxy S23 continuent leur chemin pour recevoir la mise à jour tant attendue vers One UI 6 basée sur Android 14. La deuxième bêta de cette mise à jour, qui améliore les détails par rapport à la première version de test, est désormais disponible en téléchargement et servira à la communauté pour fournir des commentaires en vue de la version finale de One UI 6.

Plusieurs améliorations pour One UI 6

L’arrivée de One UI 6, la mise à jour logicielle basée sur le prochain Android 14, est très attendue par les millions d’utilisateurs possédant un téléphone Samsung de la gamme Galaxy S23 actuellement. Ces versions bêta permettent de peaufiner les performances avant le lancement final, bien que la France ne soit pas un pays sélectionné pour mener ces tests, qui ont lieu en Allemagne, en Corée du Sud et aux États-Unis.

Les améliorations apportées dans cette deuxième bêta de One UI 6 avec Android 14, par rapport à sa première version, sont les suivantes :

Amélioration de la prévision de texte du clavier.

du clavier. Résolution du problème de chargement intermittent et des erreurs de lecture avec Netflix .

. Résolution des plantages de l’application Démarrage .

. Amélioration de la stabilité du mode multi-fenêtres dans le Dossier sécurisé .

. Correction de l’instabilité de la sélection d’appareil dans Music Share .

. Amélioration de la stabilité du S Pen du S23 Ultra lorsqu’on appuie sur le bouton pour annuler une action.

du S23 Ultra lorsqu’on appuie sur le bouton pour annuler une action. Correction des redémarrages spontanés .

. Correction des problèmes de performance lente après la mise à jour logicielle.

après la mise à jour logicielle. Résolution de l’erreur qui supprime les icônes de l’écran d’accueil .

. Amélioration du son des appels avec les Galaxy Buds.

Le nouveau bond dans l’expérience utilisateur de Samsung

Il reste de moins en moins de temps avant que One UI 6 n’arrive officiellement sur la gamme S23 de Samsung, mais il convient de rappeler de ne pas s’emballer trop tôt si vous recevez une notification de mise à jour ces jours-ci : il s’agit du patch de sécurité d’août, qui est déjà disponible en France pour les utilisateurs des Samsung Galaxy S22 et S23.

En réalité, les améliorations ne se limitent pas aux smartphones, car leurs accessoires portables bénéficient également de nouvelles mises à jour. La version One UI 5 pour les Samsung Galaxy Watch5 et Watch4 est également une réalité, leur offrant ainsi plusieurs des fonctionnalités que nous avons déjà pu voir sur les Samsung Galaxy Watch 6.

