Xiaomi confirme qu’elle souhaite commencer à vendre sa voiture Mi Car au début de 2024

Nous ne parlons pas d’un téléphone portable, ni d’un réfrigérateur intelligent, ni d’une trottinette électrique ou d’un aspirateur avec vision laser. Nous parlons d’une voiture, du désir le plus ambitieux de Xiaomi et de son écosystème interconnecté. Un Mi Car qui deviendra une réalité non pas dans quelques années, mais littéralement dans quelques mois.

En effet, un véhicule nécessite beaucoup plus d’autorisations, de réglementations, etc. Et c’est dans ce labyrinthe de légalités, de formalités, de certificats et de documents certifiés que Xiaomi est impliqué depuis un certain temps. En réalité, cela fait plus de deux ans depuis qu’il a annoncé ses plans. Des plans qui se concrétiseront l’année prochaine.

La voiture Xiaomi en production et en vente pour 2024

Cette semaine, Xiaomi Group a dévoilé ses résultats financiers pour le deuxième trimestre et le premier semestre de 2023 lors d’une téléconférence, événement au cours duquel ils ont partagé plus d’informations sur l’état du Mi Car avec les partenaires : au deuxième trimestre de l’exercice fiscal 2023 en cours, le géant chinois de la technologie a investi pas moins de 1,4 milliard de yuans (178 millions d’euros) dans la R&D des activités innovantes, y compris la fabrication de voitures.

Lu Weibing, associé de Xiaomi Group, président et chef du comité de marque du groupe Xiaomi, a déclaré que la répartition prudente des ressources avait joué un rôle important. Bien que Lu Weibing ait souligné lors de la réunion d’information financière que les initiatives de Xiaomi dans le secteur automobile n’avaient pas reçu l’autorisation de l’entreprise pour divulguer des informations détaillées, il a tout de même fourni quelques données, telles que le chiffre était « un peu inférieur aux attentes ».

Le Mi Car réussit les premiers tests de circulation

Et le premier est très significatif, car le haut dirigeant a reconnu que les véhicules de Xiaomi ont réussi avec succès les tests estivaux à Xinjiang : « Nous n’avons pas changé notre objectif de démarrer la production et la vente des véhicules dans la première moitié de 2024. Pour l’instant, tout se passe très bien, dépassant nos attentes et nos plans initiaux« , a déclaré Lu Weibing.

Il a également révélé que l’équipe automobile de Xiaomi compte maintenant près de 3 000 membres en R&D. « Lorsque Xiaomi est entré dans l’industrie automobile, nous nous sommes positionnés stratégiquement pour figurer parmi les cinq principales marques mondiales de véhicules électriques. Dès le départ, notre objectif a été d’être entièrement autonome. Pratiquement tous les aspects de notre première voiture sont développés en interne », a-t-il ajouté.

Source | Autonews Gasgoo China

