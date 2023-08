Voici le nouveau jeu gratuit de l’Epic Games Store pour cette semaine: si tu le télécharges, il sera à toi pour toujours

Cave Story+ est le jeu gratuit de l’Epic Games Store cette semaine et il sera disponible jusqu’au 7 septembre.

Comme nous vous l’avons rappelé dans l’article où nous vous informions qu’il ne restait que quelques heures pour télécharger le jeu gratuit de l’Epic Games Store la semaine dernière, le titre gratuit de la plateforme des créateurs de Fortnite pour cette semaine est maintenant disponible. De plus, ils ont également révélé l’identité du jeu gratuit de la semaine prochaine, qui pourra être réclamé du 7 septembre au 14 du même mois. Mais commençons par le commencement et parlons d’abord des détails du cadeau de cette semaine.

Comme nous vous l’avons dit la semaine dernière et comme nous vous l’avons rappelé aujourd’hui, le jeu gratuit de l’Epic Games Store, qui est disponible en téléchargement à partir d’aujourd’hui, 31 août, jusqu’au 7 septembre à 17h00 (heure française), est Cave Story+. Comme c’est toujours le cas avec les propositions offertes par ce store, une fois que vous aurez téléchargé ce jeu indépendant acclamé, qui est très cher à la communauté des joueurs, il pourra être à vous pour toujours, mais vous devez le faire dans le délai que nous vous avons déjà indiqué.

Cave Story+ est un jeu indépendant qui a captivé de nombreux joueurs, comme nous l’avons dit, en raison de son histoire originale plein de personnalité, ainsi que de son mystère et de sa jouabilité amusante et stimulante. « Courez, sautez, tirez, volez et frayez-vous un chemin à travers une immense aventure qui rappelle les jeux classiques 8 et 16 bits ! », indiquent-ils sur leur page officielle de l’Epic Games Store.

Donc maintenant vous savez, c’est le jeu que nous pouvons télécharger à partir d’aujourd’hui jusqu’au 7 septembre à 17h00 à l’Epic Games Store, jour où un autre titre sera lancé gratuitement. La semaine prochaine, la plateforme offrira Spelldrifter, un jeu qui « combine des tactiques de positionnement sous forme de casse-tête RPG au tour par tour avec la personnalisation et la rejouabilité des jeux de cartes à collectionner », indiquent-ils.

Quoi qu’il en soit, il faudra attendre la semaine prochaine pour penser à Spelldrifter, car maintenant le jeu gratuit de l’Epic Games Store est Cave Story+, qui peut être à vous sur PC du 7 septembre.

