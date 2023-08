Nouveau motorola moto g84 : un milieu de gamme avec écran OLED de 120 Hz et dos en cuir vegan

Le moto g84 est bien plus qu’un bon écran. Voici ce qu’il offre.

Il est disponible en rouge magenta, mais aussi en blanc malva et en bleu minuit

Le moto g84 est le nouveau téléphone portable milieu de gamme de Motorola. Il s’agit d’un dispositif magnifique en termes de rapport qualité/prix, qui disposera d’un écran OLED 120 Hz, de 12 Go de RAM et d’un dos en cuir végétalien. Nous vous montrerons ci-dessous toutes ses fonctionnalités et ce que nous savons sur sa sortie en France.

Grand écran, bon appareil photo et design charismatique

Sa partie frontale est dotée d’un écran AMOLED de 6,55 pouces en Full HD+ (2400 X 1080). Son rapport d’aspect est de 20:9 et il a un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il intègre également une caméra en haut de l’écran et un lecteur d’empreintes au milieu, pour un déverrouillage rapide. En revanche, la partie arrière est équipée d’un double appareil photo. Il est disponible en 3 couleurs : rouge magenta, blanc malva et bleu minuit.

Il intègre un processeur Qualcomm Snapdragon 695 et une puce graphique Adreno 619. C’est une bonne combinaison, puissante et efficace pour exécuter des jeux et plusieurs applications sans problème. Bien sûr, ce n’est pas l’un des processeurs les plus puissants de 2023, mais il offre de bonnes performances et convient parfaitement à un appareil de sa gamme. Sa RAM est de 12 Go et il a 256 Go d’espace de stockage. Bien sûr, il est compatible avec les réseaux 5G.

La batterie a une capacité de 5000 mAh et prend en charge la charge rapide de 33 W. Comme la plupart des téléphones récents, son port est de type C. Cependant, il intègre également un port jack 3,5 mm pour connecter des écouteurs filaires, mais vous pouvez également connecter des écouteurs sans fil via Bluetooth 5.1. En plus de cela, il vous permet de payer avec NFC.

En ce qui concerne la photographie, il a un double appareil photo à l’arrière. Le capteur principal est de 50 MP, avec une ouverture f/1.8 et OIS+, et il est accompagné d’un objectif grand angle de 8 MP avec une ouverture f/2.2. Son flash est LED. La caméra frontale est de 16 MP, avec une ouverture f/2.45. L’association de ces éléments nous permettra de prendre des photos avec tous les détails, y compris en mode macro, et de réaliser des selfies éclatants.

Il sera mis en vente en Inde le 1er septembre, mais sa date de sortie en France est inconnue. Son arrivée n’a pas été confirmée, bien qu’il soit probable que nous en apprenions plus à son sujet dans les prochaines semaines. En ce qui concerne le prix, il en va de même, en Inde, son coût est d’environ 211 euros, mais il est possible que cela change en France.

Plus d’informations sur le site web de Motorola

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :