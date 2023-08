La somme considérable d’argent que OpenAI gagne chaque jour grâce à ChatGPT

La créatrice de ChatGPT amasse beaucoup d’argent.

ChatGPT enrichit rapidement OpenAI

OpenAI gagne beaucoup d’argent en ce moment. ChatGPT, sa pomme de discorde, provoque d’importants changements dans l’industrie technologique, qui est maintenant plus axée que jamais sur l’Intelligence Artificielle. En effet, en tant que fournisseur pour d’autres entreprises ainsi que pour son service direct aux clients, son travail leur rapporte une somme astronomique d’argent.

La ruée vers l’or chez OpenAI

Comme l’explique The Information, OpenAI est complètement dans le business. Actuellement, il est estimé que ses revenus annuels s’élèvent à 1 milliard de dollars et qu’il facture plus de 80 millions de dollars par mois. Leurs sources de revenus ? Les entreprises qui embauchent leur IA, les utilisateurs qui paient leurs frais, et les données personnelles qu’ils utilisent lorsque nous acceptons leurs conditions d’utilisation.

Un exemple en est Bing Chat, l’IA de Microsoft intégrée à son moteur de recherche et propulsée par la technologie GPT-4, la version la plus récente d’OpenAI en matière d’Intelligence Artificielle. Récemment, des doutes subsistaient quant à la viabilité économique d’OpenAI, mais la force de ces chiffres écarte totalement l’idée que l’entreprise ne soit pas rentable.

Les problèmes auxquels OpenAI est confronté

Cependant, bien qu’il affiche des chiffres très solides, la position d’OpenAI sur le marché de l’Intelligence Artificielle n’est pas très stable. Il y a encore beaucoup de doutes quant à leurs politiques de confidentialité, de nombreux utilisateurs voient d’un mauvais œil le fait qu’ils profitent de la formation de leur IA avec des contenus protégés par des droits d’auteur, et les problèmes liés aux hallucinations de leur IA deviennent de plus en plus fréquents.

D’autre part, il y a aussi le fait que ce concept d’Intelligence Artificielle soulève des conflits éthiques évidents. Souvent, des avancées sont réalisées pour améliorer le bien-être de la société ou des travailleurs, tandis que, dans ce cas, l’IA est un outil qui sert à détruire des emplois et à permettre aux grandes entreprises d’augmenter leurs marges bénéficiaires. Face à cette situation, les secteurs les plus à risque ne peuvent qu’espérer que des réglementations émergent pour tenter de freiner ce type de pratiques et protéger les professionnels confirmés contre les systèmes automatisés.

