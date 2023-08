Microsoft Teams ne sera plus inclus par défaut dans Microsoft 365 et Office 365

Microsoft vient d’annoncer que, à partir du 1er octobre, Office 365 et Microsoft 365 n’incluront plus Teams par défaut dans l’Union européenne et en Suisse, ce qui entraînera une petite réduction de leur coût.

Microsoft Teams ne fera plus partie des suites Office 365 et Microsoft 365

Microsoft Office a été et est la suite bureautique la plus utilisée au monde et depuis que la société responsable de Windows a adopté une stratégie axée sur le cloud avec l’arrivée de produits qui incluent une grande variété de services tels que Office 365 ou Microsoft 365, elle a toujours inclus dans tous les plans de ces forfaits sa suite de communication d’entreprise, Microsoft Teams.

Mais cela va bientôt changer, car en raison d’une enquête antitrust de l’UE accusant Microsoft d’imposer Teams aux utilisateurs d’Office, la société basée à Redmond a décidé que Teams ne sera plus inclus par défaut dans Office 365 et Microsoft 365.

Microsoft Teams « disparaît » de Microsoft 365 et Office 365

Microsoft vient de publier un article sur son blog officiel expliquant que, à partir du 1er octobre prochain, Teams ne fera plus partie des suites Microsoft 365 et Office 365 en Europe et en Suisse.

Ainsi, Microsoft 365 et Office 365 n’incluront plus par défaut Teams parmi leurs services disponibles, ce qui entraînera une réduction de 2 euros par mois ou l’équivalent de 24 euros par an.

Ainsi, à partir de maintenant, les entreprises qui souscrivent, à partir de cette date mentionnée, l’une de ces deux suites et qui souhaitent bénéficier de Teams pourront le faire en le souscrivant indépendamment au prix de 5 euros par mois ou 60 euros par an.

De plus, Microsoft a également confirmé que les clients actuels d’Office 365 et Microsoft 365 pourront choisir de continuer avec la suite actuelle avec Teams ou passer à la version sans Teams.

Ce n’est pas le seul changement qui intervient à la suite de l’enquête ouverte par l’UE, car Microsoft a profité de cette récente publication sur son blog pour annoncer qu’ils travaillent sur un mécanisme permettant d’héberger les applications web Office au sein d’applications et de services concurrents, très similaire à ce que fait Microsoft avec Teams.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :