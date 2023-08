Ce sont les écouteurs entièrement sans fil les plus petits du monde : ils coûtent moins de 40 euros

Chaque écouteur ne pèse que 3 grammes et sa boîte ne mesure que 2 centimètres.

Si vous avez une clé à proximité, vous pouvez comparer sa taille avec celle-ci pour avoir une idée

Les poches sont limitées, nous ne pouvons donc pas y mettre tout ce que nous voulons. Si nous avons besoin de ranger le portefeuille, les clés et le téléphone portable, nous n’aurons peut-être pas d’espace pour les écouteurs. Heureusement, avec ces écouteurs JLab, nous n’aurons pas ce problème, car ils sont les plus petits du monde. Ne vous laissez pas tromper par leur petite taille, leurs performances sont à la hauteur des plus grands, bien que leur prix n’atteigne même pas 40 euros.

Petits, légers et discrets mais performants

Le nom original de ces écouteurs est Jbuds Mini True Wireless Earbuds. Bien qu’il soit en anglais, cela nous donne déjà un indice de leur attribut principal : leur taille mini. Ils sont minuscules mais fonctionnels, ils ne sont pas conçus pour les petites oreilles ni pour les enfants, mais pour n’importe qui. Selon leur site web, ils sont 30% plus petits que les Go Air POP, l’un des modèles les plus célèbres de la marque. Leur étui ne dépasse que légèrement les 2 centimètres de long.

Chacun pèse 3,3 grammes et, si nous les rangeons dans la boîte, l’ensemble complet (les 2 écouteurs dans la boîte) pèsera environ 25 grammes, donc nous ne le sentirons pas et n’en serons pas encombrés. Ce qui n’est pas petit, c’est leur portée, qui dépasse les 9 mètres (+30 pieds), ce qui nous permettra de laisser le téléphone portable à un endroit de la maison pendant que nous nous déplaçons en écoutant de la musique, des podcasts ou en parlant au téléphone. Il est possible d’utiliser l’un ou l’autre de manière indépendante. De plus, il intègre un bloqueur de bruit pour une écoute plus fidèle.

La durée n’est pas en reste non plus. Bien qu’elle ne soit pas l’une des plus longues du marché, elle n’est pas non plus médiocre. Chaque écouteur peut fonctionner pendant 5,5 heures (5 heures et 30 minutes). En ce qui concerne la boîte, elle a une entrée de type C, donc le chargeur de votre téléphone portable conviendra s’il est relativement récent. Lorsque vous l’emportez, l’autonomie totale (boîte et écouteurs) sera de 20 heures. N’oubliez pas cependant de les nettoyer régulièrement pour une charge correcte.

Ils ont une garantie de 2 ans, une garantie de satisfaction de 30 jours (pour les échanger si vous ne les aimez pas) et sont disponibles en 5 couleurs. Ils utilisent la version 5.3 du Bluetooth et disposent d’une application propre, appelée JLab App, pour modifier leurs préférences.

