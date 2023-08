Grâce à ce site, vous pouvez savoir si votre téléphone mobile sera mis à jour vers Android 14.

Android Update Tracker est un site web qui vous indique combien de mises à jour votre téléphone Android recevra.

Android 14 sera la prochaine grande mise à jour du système d’exploitation mobile de Google et sera bientôt disponible officiellement.

Un des grands problèmes d’Android est sa fragmentation énorme, car contrairement à ce qui se passe avec les iPhone, tous les terminaux actuels ne reçoivent pas la nouvelle version du système d’exploitation de Google en même temps car cela dépend de chaque fabricant. De plus, chaque marque offre un support différent à ses appareils et ainsi, par exemple, Samsung offre 4 ans de mises à jour tandis que d’autres marques n’en offrent que deux.

Il ne reste plus beaucoup de temps avant la sortie de la première version stable d’Android 14 et vous vous demandez sûrement si votre smartphone la recevra ou non. Eh bien, maintenant vous avez à votre disposition un site web gratuit qui vous indique si votre téléphone sera mis à jour vers la nouvelle version d’Android ou s’il restera sur Android 13.

Ce site web vous confirme si votre téléphone recevra Android 14

Android Update Tracker est un site web créé par une communauté d’utilisateurs Android grâce auquel vous pourrez vérifier combien de mises à jour votre téléphone Android a reçu et recevra.

Les créateurs de cette page expliquent qu’ils recueillent des informations sur les mises à jour et que, pour cette raison, les données concernant la dernière version d’Android peuvent contenir des erreurs, car de nombreux fabricants ne communiquent pas leurs plans futurs.

Android Update Tracker est une base de données complète des mises à jour Android dans laquelle pratiquement tous les fabricants d’appareils Android sont présents, des plus connus comme Google, Samsung ou Xiaomi aux moins populaires comme Tecno ou Fairphone.

Android Update Tracker dispose d’une page d’accueil qui affiche une liste des derniers appareils Android mis à jour et une autre avec les différents fabricants qui ont déjà mis à jour leurs terminaux vers Android 13.

Mais sans aucun doute, le meilleur de ce site web est qu’il vous offre un liste complète des mises à jour des appareils des différentes marques vers Android 14, organisées par fabricant. Ainsi, grâce à cela, vous pourrez vérifier en un coup d’œil si votre smartphone sera mis à jour vers Android 14 ou s’il restera sur Android 13.

De plus, ce site web vous montre également une autre liste avec les mises à jour passées et futures de chaque terminal et pour que cela soit plus visuel, il utilise un code couleur dans lequel la couleur rouge indique que le smartphone ne recevra pas cette mise à jour, la couleur verte confirme qu’il la recevra et la couleur chair indique qu’il est probable qu’il ne la recevra pas.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :