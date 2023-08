La grande ennemie de Xiaomi fait chuter son prix : elle est nouvelle, a de nombreuses fonctionnalités et une autonomie de batterie de 14 jours

Elle est extrêmement confortable, son écran est splendide, elle dispose de nombreuses fonctionnalités et d’une autonomie de 2 semaines pour seulement 40 euros, c’est un excellent achat.

Légère et compacte, cette montre intelligente en promotion est extrêmement confortable lorsque vous la portez // Image : Netcost-security.fr.

La Xiaomi Mi Band est la montre intelligente la plus populaire du marché, mais il existe des alternatives moins connues qui offrent la même qualité. Si vous voulez acheter une bonne smartwatch, que ce soit pour vous ou pour offrir, vous ferez un excellent choix avec la HUAWEI Band 8. Oubliez les 59,99 euros de prix de vente recommandé, car vous pouvez maintenant l’acheter pour seulement 41 euros sur Amazon grâce à une offre exceptionnelle qui la fait chuter à des niveaux historiquement bas.

Nous avons analysé cette HUAWEI Band 8 sur Netcost-security.fr et nous pouvons vous confirmer qu’il s’agit d’une des meilleures montres intelligentes du marché. Elle a un design extrêmement confortable, un écran splendide, des fonctionnalités à profusion, ainsi qu’une autonomie vous permettant de l’utiliser pendant 2 semaines sans avoir besoin de la recharger. Si vous la portez à votre poignet, vous pourrez l’utiliser pour connaître l’heure, pour surveiller votre activité physique, pour voir les messages qui vous parviennent sur votre téléphone et même pour analyser votre fréquence cardiaque.

Cette HUAWEI Band 8 est également en promotion chez MediaMarkt, bien qu’elle n’ait généralement qu’une réduction de 10 euros. Pendant ce temps, la montre intelligente maintient son prix d’origine chez Ebay et dans la boutique en ligne de HUAWEI.

HUAWEI Band 8

HUAWEI Band 8, une excellente montre intelligente en baisse de prix

Il y a plusieurs aspects à prendre en compte lors de l’achat d’une montre intelligente, et la HUAWEI Band 8 obtient de bonnes notes dans tous ces domaines. Tout d’abord, elle est plus légère que jamais, la capsule ne pèse que 14 grammes et le bracelet est aussi léger qu’une plume. Vous ne vous rendrez donc même pas compte que vous la portez au poignet. Elle est également étanche, vous n’aurez pas besoin de l’enlever lorsque vous vous douchez. En ce qui concerne la gamme de couleurs, vous pouvez choisir entre du noir, du rose et du vert, ce dernier étant le moins cher.

La montre intelligente HUAWEI peut également se vanter d’avoir un écran d’excellente qualité. Il s’agit plus précisément d’un écran AMOLED de 1,47 pouces, avec une résolution de 194 x 368 pixels et une netteté de 282 pixels par pouce. Nous l’avons testé et nous pouvons vous assurer qu’elle offre une grande netteté, de bons angles de vision et une luminosité suffisante pour être visible même en extérieur. De plus, sa réactivité tactile est très rapide.

Un autre aspect positif de la HUAWEI Band 8 est que vous pourrez l’utiliser pendant des jours sans avoir besoin du chargeur. Plus précisément, son autonomie est de 14 jours avec une utilisation de base sans suivi du sommeil et peu de suivi des activités sportives. Si vous êtes un peu plus exigeant, son autonomie peut quand même atteindre 9 jours. Si vous activez le mode Always on Display, l’autonomie de la batterie sera d’environ 3 jours. En plus de son autonomie étendue, la Band 8 est également un bon achat car elle se recharge complètement en seulement 45 minutes.

Il est temps de parler des fonctionnalités les plus remarquables de cette montre intelligente. Une fois que vous l’aurez placée à votre poignet et connectée à votre téléphone, vous pourrez configurer l’alerte des appels entrants, la réception des notifications de messages et même y répondre avec des messages prédéfinis. La connexion entre le téléphone et la montre intelligente vous permettra également de consulter les informations météo, de passer d’une chanson à l’autre et même de prendre des photos à distance.

HUAWEI Band 8

Bien sûr, la HUAWEI Band 8 est un appareil très utile pour surveiller votre activité physique et votre santé. En plus de compter chacun de vos pas, elle met à votre disposition 100 modes d’entraînement différents tels que la course en plein air, le yoga, la corde à sauter ou la natation. En ce qui concerne la santé, elle dispose d’un capteur de fréquence cardiaque, de la surveillance de l’oxygène dans le sang et même du suivi du cycle menstruel.

Vous pouvez voir que cette HUAWEI Band 8 est un appareil complet et très utile malgré son prix abordable, un peu plus de 40 euros sur Amazon. Sans aucun doute, c’est un achat que nous vous recommandons vivement.

Cet article présente de manière objective et indépendante des produits et des services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette publication, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez les BONS PLANS de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :