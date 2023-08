Xiaomi souhaite avoir son propre processeur et système d’exploitation prêts dès que possible – ils pourraient arriver cette année

La confirmation du système d’exploitation de Xiaomi semble imminente.

miOS pourrait être le nom de ce système

Il est possible que Xiaomi annonce son propre processeur et système d’exploitation d’ici la fin de 2023. Toutes les rumeurs indiquent que la société chinoise développe un processeur original en plus d’une alternative à Android, qui pourra être utilisée sur des téléphones mobiles, mais aussi sur des montres connectées, des tablettes et surtout dans sa nouvelle voiture. Ainsi, ses produits bénéficieront d’une plus grande autonomie par rapport à Android.

Selon un récent post du DCS, une chaîne de confiance sur Weibo, un réseau social chinois, le système d’exploitation propre de Xiaomi sera dévoilé d’ici la fin de l’année. En même temps, le nouveau processeur et tous les détails de la future voiture électrique seront également révélés. La publication n’est pas le seul indice, la société asiatique a récemment acquis le domaine « mios.cn », qui n’est pas encore actif, mais qui pourrait se référer au nom du futur système d’exploitation.

Il y a 2 raisons pour lesquelles l’entreprise chinoise s’intéresse à développer son propre système d’exploitation. La première, nous l’avons déjà indiquée : la compatibilité entre le véhicule et les dispositifs. Il est vrai qu’elle pourrait utiliser Android pour cela, mais c’est là que la législation chinoise entre en jeu.

La réglementation chinoise n’est pas similaire à celle du reste du monde, ce qui implique que Xiaomi doit créer une version alternative de MIUI, le système d’exploitation qu’il utilise, pour le reste du monde et une autre pour le marché chinois. MIUI, qui vient de fêter ses 13 ans, est une version d’Android, qui est open source, mais en pratique Google domine dessus.

Cela signifie qu’il est très difficile d’utiliser Android sans avoir accès aux services de Google, qui ne fonctionnent pas de la même manière en Chine qu’aux États-Unis ou en Europe. Cela pousse Xiaomi à chercher une alternative en concevant son propre système d’exploitation.

Créer un système à partir de zéro est une tâche compliquée, mais tout indique que Xiaomi est pratiquement prêt. Espérons qu’ils révèlent bientôt à quoi il ressemblera et répondent aux questions qui subsistent à ce sujet. Pourra-t-il rivaliser avec Android et l’iPhone ?



