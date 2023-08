Le Samsung Galaxy S24 Ultra intégrera un processeur Snapdragon dans toutes les régions

Le célèbre leaker Revegnus a confirmé que toutes les versions du Samsung Galaxy S24 Ultra seront équipées d’un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Le successeur du Samsung Galaxy S23 Ultra optera pour une puce Qualcomm dans le monde entier

Comme d’habitude, Samsung prévoit de lancer sa nouvelle génération de flagship non pliable, les Galaxy S24, début de l’année prochaine et plus la date approche, plus de détails sont révélés sur les nouveaux porte-étendards de la marque pour 2024. Ainsi, au cours des dernières semaines, nous avons appris que le Samsung Galaxy S24 Ultra aura un écran plus large et plus lumineux que son prédécesseur et que les trois modèles de la série Galaxy S24 seront équipés de batteries de plus grande capacité que celles des Galaxy S23.

Eh bien, maintenant, une nouvelle fuite vient de révéler que le modèle le plus avancé de la nouvelle famille Galaxy S24, le Samsung Galaxy S24 Ultra, sera équipé d’un processeur Snapdragon dans toutes les régions du monde.

Toutes les variantes du Samsung Galaxy S24 Ultra seront dotées d’une puce Qualcomm

Comme le rapportent les gars d’Android Authority, le célèbre leaker Revegnus a partagé une publication sur le réseau social X dans laquelle il affirme que, quel que soit la région, tous les Samsung Galaxy S24 Ultra auront un processeur Qualcomm Snapdragon.

Regardless of the region, all models of the S24 Ultra feature Qualcomm Snapdragon processors. — Revegnus (@Tech_Reve) 30 août 2023

Précisément, il y a quelques jours, nous vous avons dit que le processeur du Samsung Galaxy S24 pourrait être inférieur à celui des Galaxy S24+ et Galaxy S24 Ultra, car la société coréenne envisageait de monter l’Exynos 2200 sur le modèle de base et le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 sur les deux autres, et cette nouvelle fuite ne fait que confirmer cette théorie.

Il convient de rappeler que les Samsung Galaxy S22 étaient commercialisés en France et en Europe avec une puce Exynos et dans d’autres régions du monde avec un processeur Qualcomm Snapdragon, ce qui a suscité une vague de critiques de la part des utilisateurs espagnols et européens.

Pour cette raison, le géant coréen a décidé d’installer des puces Qualcomm sur les trois appareils de la série Galaxy S23, une tendance que Samsung continuera dans la série Galaxy S24 ou du moins dans les deux modèles les plus avancés de celle-ci.



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :