Les Samsung Galaxy Watch 5 commencent à recevoir la mise à jour vers One UI 5 Watch

Le fabricant coréen a commencé à déployer la nouvelle version de sa couche de personnalisation pour les montres intelligentes Android.

One UI 5 Watch est maintenant disponible sur les Galaxy Watch 5.

Les montres Galaxy de Samsung sont parmi les meilleures montres intelligentes que l’on peut trouver sous Android. Chez Netcost-security.fr, nous avons déjà analysé la Galaxy Watch 5 ainsi que sa version Pro; dans nos analyses, il est devenu évident qu’il s’agit de deux appareils compétents, avec de nombreuses fonctionnalités intéressantes, qui se démarquent notamment lorsqu’ils sont associés à des appareils Samsung.

Jusqu’à présent, ces montres fonctionnaient sous One UI 4 Watch, mais selon SAMMobile, cela change maintenant, et en effet, One UI 5 Watch commence à être déployé pour toutes les montres connectées du fabricant. Pour l’instant, la mise à jour a débuté en Corée du Sud, mais il est seulement une question de temps avant qu’elle n’arrive dans le reste des territoires.

Les nouveautés de One UI 5 Watch

Cette mise à jour est basée sur Wear OS 4, dont nous avons déjà détaillé les caractéristiques dans un article précédent. La nouvelle version d’One UI pour les montres arrive avec de nouvelles cadrans et de nouvelles cartes, et il est maintenant plus facile d’ajouter les deux choses à l’appareil. Des améliorations ont également été apportées à la carte des Galaxy Buds et une carte pour l’application de minuterie a été ajoutée. Maintenant également, il est possible de créer des dossiers dans la boîte d’applications.

Avec la nouvelle mise à jour vient également un système de détection de chute, qui permet de passer un appel d’urgence directement depuis la montre. Ces appels peuvent également être effectués depuis l’appareil, et une section contenant les informations médicales de l’utilisateur a également été incluse. Cela est particulièrement utile pour les personnes âgées.

Enfin, diverses améliorations ont été apportées pour améliorer la qualité du sommeil de l’utilisateur, notamment une surveillance du sommeil mise à jour, une fonction de coaching du sommeil et des suggestions pour améliorer sa qualité.

Peut-être que la nouveauté la plus importante réside dans les caractéristiques de Wear OS 4 elles-mêmes, et cela signifie qu’il est possible de jumeler la montre avec un autre téléphone sans avoir besoin d’une réinitialisation matérielle.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :