Amazon baisse le prix des AirPods Pro de deuxième génération

Amazon fait chuter le prix des AirPods Pro 2 d’Apple.

Depuis qu’Apple a lancé les AirPods Pro en 2019, ils sont devenus mes écouteurs sans fil de confiance. J’étais tellement satisfait de la première génération que lorsque la société a lancé la deuxième, je n’ai pas hésité. Et justement, Amazon propose les AirPods Pro 2 avec une grosse réduction qui les laisse à seulement 259 euros. Il n’y a aucun doute que c’est un très bon prix si on le compare aux 299 euros qu’ils coûtent dans l’Apple Store.

Les AirPods Pro 2 sont des écouteurs qui s’améliorent considérablement par rapport à leur génération précédente, notamment en termes de qualité sonore, mais aussi de fonctionnalités ou même de leur boîtier de charge, qui est maintenant plus compact et qui émet un son lorsque la batterie est faible, par exemple. Et vous pourriez les avoir pour seulement 259 euros grâce à cette offre d’Amazon, bien qu’ils soient également proposés au même prix chez MediaMarkt.

Pourquoi les AirPods Pro de deuxième génération sont un bon achat ?

Les AirPods Pro 2 s’améliorent considérablement par rapport à la génération précédente. Grâce à leur technologie de réduction active du bruit améliorée, vous pourrez vous plonger dans votre musique sans être dérangé par l’environnement. Idéaux pour toutes les situations, que vous voyagiez, marchiez dans la rue ou soyez chez vous. De plus, ils disposent d’un nouveau mode de transparence adaptative, vous permettant d’entendre ce qui se passe autour de vous sans avoir besoin de retirer les écouteurs.

En plus d’une amélioration de la qualité de la réduction active du bruit, les AirPods Pro de deuxième génération améliorent également la qualité audio, quelque chose que vous remarquerez instantanément, surtout si vous avez déjà utilisé les AirPods Pro de première génération. J’étais sceptique à ce sujet, mais quand je les ai essayés pour la première fois, j’ai été convaincu. Avec une conception à grande plage dynamique adaptative, ces petits appareils fournissent des basses profondes et des aigus clairs, créant une expérience audio riche et immersive.

Les AirPods Pro 2 disposent d’autres fonctionnalités telles que une résistance à l’eau et à la sueur, ainsi que la possibilité de contrôler le volume depuis les écouteurs en faisant glisser le doigt vers le haut ou vers le bas en fonction de ce que vous souhaitez faire. De plus, ils se distinguent également par leur autonomie, car ils offrent plus d’heures de lecture continue avec une seule charge. Et si cela ne suffisait pas, l’étui de charge sans fil a une autonomie de plus de 24 heures.

En résumé, vous obtiendrez non seulement des écouteurs de très bonne qualité avec une réduction de 50 euros, mais vous vivrez également une expérience incroyable grâce au fait qu’ils s’intègrent parfaitement à l’écosystème Apple, offrant des fonctionnalités telles que le passage automatique entre les appareils. N’oubliez pas, ils sont au prix de 259 euros grâce à cette excellente offre d’Amazon.

