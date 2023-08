Final Fantasy VII: Ever Crisis prépare son lancement sur mobiles avec une nouvelle bande-annonce

Le jeu arrivera sur Android et iOS le 7 septembre prochain

Voici la bande-annonce de lancement de Final Fantasy VII: Ever Crisis

Nous vous avons déjà parlé de Final Fantasy VII: Ever Crisis, un remake qui sera composé de tout l’univers proposé par le septième opus de la franchise emblématique des JRPG, y compris l’histoire originale et ses dérivés, ainsi que de nouvelles trames, et qui arrivera sur mobiles ce mois-ci. Pour être précis, ce jeu qui arrivera sur Android et iOS sera lancé sur ces plates-formes le 7 septembre prochain.

Maintenant, à l’approche de sa sortie imminente sur les appareils mobiles, Square Enix a présenté une nouvelle bande-annonce, intitulée « Compte à rebours avant la sortie », à la fois sur YouTube et sur Twitter (X). Avec le message partagé sur le réseau social mentionné, nous pouvons voir que Tetsuya Nomura, le réalisateur du projet et l’un des visages les plus remarquables de la franchise, a souhaité partager quelques mots avec les utilisateurs qui prévoient de profiter de ce jeu mobile gratuitement.

Il ne reste plus longtemps avant le lancement gratuit de Final Fantasy VII: Ever Crisis sur mobiles

« With the Countdown to Launch Trailer, we’ve started the countdown to the worldwide launch of FF7EC. The game has evolved since the closed beta as we’ve addressed much of your feedback. I hope you continue to build excitement towards #FF7R as you play #FF7EC. » – Nomura pic.twitter.com/jQFGPNjWpO — FINAL FANTASY VII EVER CRISISEN|FF7EC (@FFVIIEC_EN) 31 août 2023

Comme nous l’avons dit et comme vous pouvez le voir de vos propres yeux, avec la publication de ladite bande-annonce de lancement de Final Fantasy VII: Ever Crisis, nous pouvons également lire les mots suivants du directeur du jeu: « Nous commençons le compte à rebours avant le lancement mondial de Final Fantasy VII: Ever Crisis. Le jeu a évolué depuis la bêta fermée grâce à vos nombreux commentaires. J’espère que vous continuerez à susciter de l’enthousiasme envers Final Fantasy VII Rebirth (la deuxième partie du remake pour consoles et PC du jeu original) pendant que vous jouez à Final Fantasy VII: Ever Crisis ».

« Revivez les moments les plus mémorables de FF VII et découvrez le voyage d’un jeune héros Sephiroth. Découvrez des histoires classiques et nouvelles dans l’univers FF VII présenté dans un style rétro combiné à des graphismes modernes et magnifiquement rendus », décrivent les responsables du jeu. « Formez une équipe avec vos personnages préférés (Cloud, Tifa, Aeris, Zack et d’autres) et personnalisez chacun avec des équipements et des armes emblématiques pour vaincre de puissants adversaires en mode de combat individuel ou coopératif ».

« Les combats mettent en avant les éléments classiques de Final Fantasy, tels que les compétences, les matérias, les invocations et les limites, tout en prenant en charge des fonctionnalités supplémentaires sur les appareils mobiles, comme le mode automatique et la vitesse de combat qui rendent le jeu encore plus amusant à jouer », ajoutent ses responsables.

Pour finir et rendre l’attente jusqu’au 7 septembre un peu plus supportable, n’oubliez pas que les préinscriptions pour Final Fantasy VII: Ever Crisis sont déjà ouvertes, à la fois sur l’AppStore pour iOS et sur le Google Play Store pour Android.



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :