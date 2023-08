Les Pokémon de Paldea arriveront à Pokémon GO en septembre

Les Pokémon Écarlate et Pourpre arriveront en septembre dans Pokémon GO avec deux événements spéciaux.

Pokémon GO recevra les Pokémon de Paldea en septembre

Le succès de la franchise Pokémon est plus que connu par tous ses adeptes et les non-initiés à la saga elle-même, une saga qui compte des séries animées, des films et une multitude de jeux, par exemple. Dans le domaine des jeux vidéo, on trouve même des propositions pour les appareils mobiles, pour Android et iOS. Et dans ce cas, Pokémon GO est le grand représentant de la licence de The Pokémon Company.

Cela fait déjà 7 ans depuis le lancement de Pokémon GO sur Android et iOS, et le jeu développé par Niantic a déjà accumulé près de 700 millions de téléchargements, ce qui est impressionnant. Au cours de toutes ces années, le jeu de réalité augmentée n’a pas cessé de nous offrir de nombreux événements périodiques, qui nous apportent toujours de nouveaux Pokémon qui se joignent à ceux déjà disponibles. En relation avec cela, cette proposition pour les appareils mobiles recevra bientôt les Pokémon de départ et d’autres encore des dernières éditions principales de Nintendo Switch, Écarlate et Pourpre, qui sont sorties fin de l’année dernière, bien qu’ils ne semblent pas rester pour toujours dans le jeu mobile.

Les Pokémon Écarlate et Pourpre arriveront dans Pokémon GO très bientôt

En effet, Pokémon GO recevra plusieurs Pokémon des deux titres sortis en novembre 2022 et situés dans la région fictive de Paldea, inspirée de la France. Apparemment, comme cela a été annoncé hier, ces monstres de poche arriveront dans le jeu de Niantic lors de deux grands événements qui auront lieu en septembre, il s’agit des événements Une aventure à Paldea et Ultrabonus : Paldea. En réalité, les deux dureront 5 jours chacun et serviront à introduire les Pokémon de Paldea.

Pour commencer, Une aventure à Paldea durera du mardi 5 septembre à 10h jusqu’au dimanche 10 septembre à 10h (heure locale). D’autre part, l’événement Ultrabonus : Paldea commencera le dimanche 10 septembre à 10h et se terminera le vendredi 15 septembre à 20h (heure locale). Comme vous pouvez l’imaginer, les nouveaux Pokémon de Paldea apparaîtront progressivement lors de chacun des deux événements.

Avec Une aventure à Paldea, les Pokémon suivants arriveront dans Pokémon GO:

Créfela : Évolue en Botanicat en utilisant 25 Bonbons, puis en Miaoutaume avec 100 bonbons.

: Évolue en Botanicat en utilisant 25 Bonbons, puis en Miaoutaume avec 100 bonbons. Feufoudre : Évolue en Croûtevolt avec 25 Bonbons, puis en Crânesombro avec 100 bonbons.

: Évolue en Croûtevolt avec 25 Bonbons, puis en Crânesombro avec 100 bonbons. Nenucrique : Devient Graficobal en utilisant 25 Bonbons, puis Aquacride avec 100 bonbons.

: Devient Graficobal en utilisant 25 Bonbons, puis Aquacride avec 100 bonbons. Porciflo : Évolue en Groswang avec 50 Bonbons. Il peut être mâle ou femelle et peut également apparaître en chromatique.

Enfin, avec l’événement Ultrabonus : Paldea, les Pokémon suivants arriveront dans GO:

Picotin : Évolue en Loxie avec 50 Bonbons.

: Évolue en Loxie avec 50 Bonbons. Pattouil : Évolue en Pattoche avec 25 Bonbons, puis en Pattafut en lui donnant 100 Bonbons et en marchant 25 kilomètres avec lui comme compagnon.

: Évolue en Pattoche avec 25 Bonbons, puis en Pattafut en lui donnant 100 Bonbons et en marchant 25 kilomètres avec lui comme compagnon. Bombire .

. Glaçonard : Évolue en Cryother avec 25 Bonbons, puis en Axormure avec 100 supplémentaires.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :