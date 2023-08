La meilleure expérience pour moins de 250 euros: ce Motorola a 8 Go de RAM, une caméra de qualité et Android pur.

Un écran clair et lisse, des performances solides, des photos de qualité et une autonomie de 2 jours sur ce téléphone Motorola que nous recommandons si vous voulez dépenser moins de 250 euros.

L’appareil photo arrière de 50 mégapixels est l’un des points forts de ce téléphone Motorola.

La famille moto de Motorola est une usine de bons terminaux de milieu de gamme, actuellement dirigée par le Motorola moto G73 5G. Nous souhaitons nous arrêter sur ce smartphone car il vaut vraiment la peine si vous cherchez à renouveler votre téléphone pour moins de 250 euros. Avec lui, vous êtes assuré d’une expérience de qualité grâce à un écran clair et lisse, de bonnes performances, un appareil photo principal utile et une autonomie pouvant atteindre 2 jours.

Un autre détail que nous aimons beaucoup avec le Motorola moto G73 5G est que son prix baisse généralement de 70-80 euros. Le modèle avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage coûte normalement 299 euros, mais vous pouvez généralement le trouver autour de 230 euros sur Amazon. Ainsi, vous obtenez un smartphone qui vous offre une bonne expérience au quotidien et vous économisez aussi une bonne somme lors de l’achat.

Il est généralement un peu plus cher chez MediaMarkt, Ebay et sur la boutique en ligne de Motorola, où il coûte environ 239 euros. Comme nous pouvons le voir, Amazon est le meilleur store pour acheter le moto G73 5G en ce moment. De plus, vous le recevrez en quelques heures seulement et sans frais de livraison si vous êtes abonné à Amazon Prime.

Motorola moto g73 5G

Motorola moto g73 5G, notre recommandation pour moins de 250 euros

Le processeur qui alimente les applications sur ce Motorola moto G73 5G est le MediaTek Dimensity 930. Avec lui, vous obtiendrez une expérience fluide en utilisant des plateformes de messagerie, en publiant vos photos sur les réseaux sociaux, en accédant à l’application bancaire ou en regardant des vidéos. En bref, vous pourrez effectuer la plupart des tâches avec aisance. La fluidité lors du passage d’une application à une autre est également due aux 8 Go de RAM, accompagnés de 256 Go de mémoire qui peuvent être étendus via une carte microSD.

Tout ce que vous faites avec le smartphone sera visible sur un écran de technologie IPS, avec une taille de 6,5 pouces, une résolution Full HD+ (2400 x 1080 pixels) et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il offre une qualité plus que suffisante pour voir les images avec netteté, une bonne reproduction des couleurs et une fluidité qui leur convient très bien. Le son est pris en charge par deux haut-parleurs stéréo, bien que vous ayez également la possibilité de connecter vos écouteurs via Bluetooth ou par le port de 3,5 mm.

Avec le moto G73 5G, vous pouvez également prendre des photos de qualité en utilisant son appareil photo arrière de 50 mégapixels. Il s’agit d’une lentille qui capture des images nettes avec une bonne reproduction des couleurs. À côté de celle-ci se trouve un objectif ultra grand-angle qui se comporte également bien dans des environnements bien éclairés, tandis qu’à l’autre extrémité se trouve un appareil photo avant de 16 mégapixels pour les selfies.

À cela s’ajoute une batterie de 5000 mAh qui offre des heures d’utilisation. En particulier, avec une utilisation pas trop exigeante, il peut même durer jusqu’à 2 jours avec une seule charge. La batterie est également accompagnée d’une charge rapide de 30W qui met un peu plus d’une heure à la recharger à 100%. Au fait, le chargeur est inclus dans la boîte.

Motorola moto g73 5G

Parmi les points forts des téléphones Motorola, et du moto G73 5G en particulier, se trouve le système d’exploitation. En effet, il dispose d’une version très pure d’Android 13, vous permettant de profiter d’une expérience proche de celle des téléphones Google Pixel. Il y a d’autres aspects qui jouent en faveur de l’achat, comme un corps léger et mince, et un capteur d’empreintes digitales sur le côté.

En résumé, le Motorola moto G73 5G est un smartphone très complet pour moins de 250 euros, son achat en vaut totalement la peine. Vous savez déjà qu’il est souvent à l’honneur lors des meilleures offres sur Amazon, vous pouvez économiser entre 70 et 80 euros lors de son achat.

