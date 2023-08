La dernière version bêta de macOS Sonoma ajoute plus de 100 nouveaux fonds d’écran

La dernière version bêta de macOS Sonoma est livrée avec de nouveaux économiseurs d’écran pour votre Mac.

La dernière version bêta de macOS Sonoma ajoute de nouveaux économiseurs d’écran inspirés de paysages ou de la Terre

Récemment, Apple a lancé la huitième bêta de macOS Sonoma. Une version bêta qui n’a apporté que peu de changements car c’est l’une des dernières du cycle, mais qui a néanmoins ajouté plus de 100 économiseurs d’écran et fonds d’écran à son vaste catalogue qui est arrivé avec la nouvelle version du système d’exploitation des Mac.

De tvOS à macOS Sonoma

Un autre point intéressant de ces nouveaux économiseurs d’écran est qu’ils viennent directement de tvOS, le système d’exploitation présent sur les Apple TV. Ces nouveaux économiseurs d’écran sont classés dans différentes catégories telles que Paysages, Sous l’eau, Terre et Villes, chacune avec une grande variété d’options.

Apple propose également 47 vidéos de paysages, notamment des prises de vue de la région de Sonoma dans la ville de Californie, nom donné au nouveau système d’exploitation que nous verrons sur les Mac dans moins d’un mois. À ces 47 vidéos s’ajoutent également 30 prises de vue d’autres villes.

Et ce n’est pas tout, il y a aussi 22 vidéos de la Terre depuis l’espace, ainsi que 21 vidéos sur le thème sous-marin. Apple soigne tous les détails, toutes ces prises de vue ont été capturées avec des caméras sous-marines, des drones ou depuis la Station spatiale dans le cas des vidéos qui nous montrent la Terre.

Mais il y a encore quelque chose d’impressionnant. En plus du soin apporté à la réalisation de ces vidéos, ils ont une grande animation. Ces prises de vue sont dynamiques et fonctionnent comme des économiseurs d’écran, elles se transforment de manière très douce et élégante en une photographie fixe à chaque fois que nous activons notre Mac.

Enfin, il y a une autre nouveauté liée aux nouveaux économiseurs d’écran et fonds d’écran de la dernière version bêta de macOS Sonoma : lorsque nous mettons à jour et redémarrons notre Mac, nous serons invités à choisir l’économiseur d’écran que nous voulons définir par défaut.

Bien que cela ne semble pas évident, les économiseurs d’écran sont une partie essentielle du système d’exploitation macOS Sonoma, car c’est ce que nous voyons lorsqu’il est inactif, en plus d’être l’image que nous voyons à chaque fois que nous activons notre Mac. Ces nouveaux économiseurs d’écran et fonds d’écran s’ajoutent à la grande variété de nouveautés du système, telles que les widgets interactifs ou la possibilité de transformer n’importe quel site web en une application. Rappelons que macOS Sonoma sera officiellement lancé le mois prochain avec iOS 17 et les autres systèmes d’exploitation.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :