Apple prévoit de cesser de soutenir les utilisateurs via les réseaux sociaux.

La société ne pourra plus être contactée via X ou les commentaires sur YouTube.

Apple prévoit de cesser de fournir un support technique aux utilisateurs sur X et d’autres plates-formes à partir du 1er octobre.

Apple envisage de cesser de fournir un support aux utilisateurs via les réseaux sociaux tels que X (anciennement connu sous le nom de Twitter), les commentaires sur ses vidéos YouTube ou le site Web officiel de support de la communauté, d’ici la fin de l’année, selon plusieurs sources citées par MacRumors. Cela signifie que lorsque cela deviendra officiel, les utilisateurs ne pourront pas obtenir de support via les plateformes mentionnées précédemment.

Fin du support technique d’Apple sur certaines plateformes

À partir du 1er octobre prochain, le compte Apple sur X, @AppleSupport, cessera de fournir un support technique humain aux utilisateurs qui envoient des messages directs à ce compte. À partir de cette date, lorsque le compte de support Apple sur X recevra un message, il enverra une réponse automatique mentionnant d’autres moyens d’obtenir du support.

De plus, la société à la pomme cessera également de fournir un support technique via les commentaires des vidéos de sa chaîne YouTube, où elle partage des clips expliquant des astuces et comment tirer le meilleur parti de tous les appareils.

Apple offrirait déjà aux centaines d’employés affectés par cette mesure la possibilité de travailler dans la section téléphonique de son support technique, ce à quoi certains auraient refusé, selon les sources citées par le média MacRumors, car la société n’autoriserait pas le passage de ces postes à d’autres postes liés au support technique via un chat.

Apple formera les employés qui acceptent de passer au support technique téléphonique et la transition complète sera terminée en novembre. Les sources indiquent également que les employés qui ne souhaitent pas accepter le nouveau poste devront chercher du travail en dehors de l’entreprise.

Par conséquent, une fois la transition terminée, vous pourrez toujours obtenir du support via les articles publiés par Apple sur Internet, l’application officielle de support et son numéro de service client. Il n’est pas clair pourquoi ils veulent faire cela, mais les réseaux sociaux sont un bon moyen de communication pour les utilisateurs.



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :