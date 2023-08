La boutique Epic Games proposera un nouveau jeu gratuit aujourd’hui, mais vous pourrez toujours réclamer ce titre pour toujours.

Nous sommes dans les dernières heures pour pouvoir réclamer Homeworld: Deserts of Kharak gratuitement sur l’Epic Games Store.

Nous sommes presque arrivés au week-end, mais avant cela, nous devons faire un arrêt à l’Epic Games Store, car aujourd’hui nous aurons un nouveau jeu gratuit que nous pourrons récupérer pendant une semaine et garder pour toujours dans notre bibliothèque de jeux. Cette fois-ci, la boutique de jeux PC des créateurs de Fortnite nous offrira Cave Story+ et pourra être téléchargé gratuitement à partir d’aujourd’hui, le 31 août à 17h (heure française péninsulaire) jusqu’au 7 septembre à la même heure, moment où la plateforme proposera une autre offre qui sera sûrement révélée aujourd’hui même.

Quoi qu’il en soit, en attendant 17h pour découvrir le nouveau jeu gratuit, nous pouvons dès à présent nous rendre sur l’Epic Games Store pour réclamer, si ce n’est pas encore fait, le titre gratuit de la semaine dernière. Ce jeu en question est Homeworld: Deserts of Kharak. Comme mentionné précédemment, si vous ne l’avez pas encore et que vous le souhaitez, n’oubliez pas de vous rendre sur la plateforme d’Epic mentionnée et de le réclamer avant l’heure indiquée précédemment pour pouvoir le conserver dans votre bibliothèque de jeux pour toujours.

Vous pouvez toujours télécharger Homeworld: Deserts of Kharak gratuitement sur l’Epic Games Store

Comme nous le rapporte le site officiel du jeu, ce Homeworld: Deserts of Kharak est « un jeu de stratégie en temps réel et une préquelle des Homeworld classiques axée sur les combats terrestres. Rassemblez votre flotte et menez-la à la victoire dans les arènes changeantes de Kharak avec ce jeu de stratégie palpitant pour PC de Blackbird Interactive« . De plus, ils précisent également que « dans la campagne de Deserts of Kharak, une anomalie est découverte au plus profond du désert du Sud. Une expédition est envoyée, mais l’histoire ne s’arrête pas là. Accompagnez Rachel S’jet alors qu’elle mène les siens dans une mission pour découvrir leur destin dans cette campagne captivante ».

Tout cela étant dit, rappelez-vous que nous sommes dans les dernières heures pour obtenir Homeworld: Deserts of Kharak gratuitement sur l’Epic Games Store et qu’à partir de 17h aujourd’hui, vous pourrez télécharger gratuitement le Cave Story+ mentionné précédemment.

