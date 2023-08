Le Royaume-Unis ne veut pas qu’Apple se mette à jour sans son autorisation.

Le Royaume-Unis continue de s’opposer aux politiques de confidentialité et a Apple dans sa ligne de mire

Il existe des décisions difficiles à comprendre mais qui, malheureusement, sont réelles. Le gouvernement britannique, qui depuis le Brexit, ne cesse de prendre des décisions discutables, pourrait interdire à l’iPhone d’effectuer les mises à jour de sécurité nécessaires qui protègent ses utilisateurs sans leur consentement. Et oui, tout cela a une raison, même si elle est incorrecte à la base, pour la nation de l’Union Jack.

Décrypter fatigue les autorités britanniques

Le Royaume-Unis poursuit sa lutte contre la vie privée et le chiffrement. Ainsi, le Royaume-Unis va à nouveau à contre-courant des mesures de confidentialité et de sécurité qui garantissent le bien-être des citoyens dans leur pays. Leur dernière idée : bloquer les mises à jour d’Apple jusqu’à ce qu’elles soient examinées en détail, et décider si elles sont autorisées ou non. Si cela se produit, cela représentera un pas en arrière pour la qualité de vie des utilisateurs.

Ce n’est pas une nouveauté de la part du Royaume-Unis. Depuis que le gouvernement britannique n’a plus de compte à rendre à l’Union européenne, il prend de nombreuses décisions qui sont véritablement questionnables en termes d’avantages communs. Nous avons récemment vu comment des systèmes tels que iMessage ou FaceTime ont été mis en danger pour la même raison, et d’autres plateformes dominantes, comme WhatsApp, ont été compromises ces derniers mois en raison des mêmes paramètres de sécurité.

Le Royaume-Unis contre l’intérêt général

Si quelqu’un ne comprend pas tout à fait l’importance du contenu chiffré sur Internet, nous l’expliquons. Le chiffrement de bout en bout permet aux utilisateurs de bénéficier d’une plus grande confidentialité lors des communications, car les messages, photos et vidéos que nous envoyons sous cette forme de chiffrement ne sont vus que par le destinataire et l’expéditeur. Cependant, sans cette règle, non seulement les entreprises ont accès à ce contenu, mais n’importe quel pirate informatique qui intercepte notre réseau pourra y accéder facilement.

Le Royaume-Unis souhaite simplifier ses enquêtes sur la cybercriminalité en facilitant davantage, c’est pourquoi ces décisions prises par le pays suscitent autant de controverse. En effet, de nos jours, avec la cybercriminalité en plein essor, supprimer le chiffrement de bout en bout revient à laisser une fenêtre ouverte et accessible à tout criminel désireux de voler des informations personnelles. Si finalement le gouvernement britannique rejette cette idée, les utilisateurs d’Apple au Royaume-Unis en sortiront gagnants.

