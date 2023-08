Plus de mémoire pour tous : si vous pensiez acheter le Redmi Note 12, maintenant vous l’avez avec plus de RAM et de stockage que jamais.

Nous avions nos soupçons, mais Xiaomi l’a confirmé : le Redmi Note 12 est l’un des téléphones les plus vendus par la marque au cours des derniers mois. Cela a incité la société à commercialiser en France une nouvelle version qui atteint 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, car, comme ils le disent eux-mêmes, de nombreux utilisateurs souhaitent avoir plus de mémoire pour stocker leurs souvenirs sur le téléphone.

Par conséquent, tous ceux d’entre vous qui étaient intéressés par l’achat de ce smartphone doivent savoir que à partir d’aujourd’hui, vous pourrez obtenir cette nouvelle variante sur mi.com et El Corte Inglés pour un prix de 249,99 euros, une option pas aussi économique mais avec des capacités de mémoire assez difficiles à trouver sur un appareil de cette gamme.

Une nouvelle version qui améliore l’un des meilleurs téléphones de milieu de gamme

Malgré le fait que cette nouvelle variante avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage soit le meilleur atout de ce produit, vous devez savoir que dans les autres domaines, il n’est pas du tout en reste. En réalité, il s’agit d’un modèle qui intègre à l’intérieur un processeur intéressant, le Qualcomm Snapdragon 685, une batterie de 5 000 mAh avec charge rapide jusqu’à 33 W et un fantastique écran AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz, rien que ça.

De plus, un détail intéressant est que le téléphone est équipé d’un capteur principal de caméra de 50 MP avec une ouverture f/1.8, une configuration pour laquelle nous aurons besoin d’un stockage plus important pour en tirer le meilleur parti. Xiaomi le sait, et sa réponse a été de nous offrir 256 Go sur un appareil au prix assez abordable.

Donc, si vous envisagiez d’acheter cet appareil mais que vous aviez besoin de plus de mémoire interne, sachez que vous pouvez l’acheter dès aujourd’hui pour 249,99 euros. Néanmoins, sachez que les versions de 4/64 Go (139,99 euros) et 4/128 Go (189,99 euros) sont toujours disponibles, donc la polyvalence lors de l’achat est totale aujourd’hui.

