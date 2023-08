241 euros de réduction: l’un des iPhone que je recommande le plus s’effondre.

Il s’est passé du temps depuis son lancement, mais cet iPhone reste un véritable prodige.

L’iPhone 13 et ses différentes couleurs.

Si vous ne cherchez pas le dernier cri en matière de smartphones, si vous savez apprécier ce que les smartphones haut de gamme peuvent encore offrir après quelques années d’utilisation, cette offre peut vous intéresser. Vous pouvez obtenir l’iPhone 13 pour 668 euros, l’un des prix les plus bas que nous ayons jamais vus. Cependant, il y a quelque chose que nous devons vous dire.

Notre protagoniste est l’un des appareils reconditionnés d’Amazon, un terminal certifié « excellent ». Ne vous laissez pas tromper par le terme « reconditionné », l’entreprise américaine le vend pratiquement comme neuf et offre une garantie d’un an pour votre tranquillité d’esprit.

Gardez à l’esprit que cet iPhone 13 est toujours vendu 909 euros sur le site officiel d’Apple, le prix auquel il a été lancé il y a déjà presque 2 ans. Il est assez difficile de trouver l’un des appareils Apple avec une réduction substantielle, c’est une excellente opportunité.

Un achat à prendre en compte

Apple A15 Bionic

4 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne

Écran OLED Full HD de 6,1 pouces

2 caméras arrière

Batterie de 3 240 mAh

NFC et 5G

Le smartphone d’Apple est capable de faire fonctionner n’importe quelle application ou jeu, aussi exigeant soit-il. Il abrite le même processeur que l’iPhone 14, l’Apple A15 Bionic. Vous n’aurez à vous soucier de rien, c’est une puce de très haut niveau qui aura une excellente performance pendant des années et des années.

Son écran déborde de qualité, avec la technologie Retina des californiens et une diagonale de 6,1 pouces qui le rend très confortable. De nos jours, il est difficile de trouver des smartphones haut de gamme avec des dimensions compactes, cet iPhone 13 est parfait pour ceux qui ne veulent pas d’une brique dans leur poche.

Comme vous le savez déjà, les caméras d’Apple figurent toujours parmi les meilleures, notre protagoniste ne fait pas exception. Sur son doux dos, vous trouverez deux caméras de 12 mégapixels avec lesquelles vous pourrez obtenir des résultats de très haut niveau où que vous alliez.

Parfois, il faut jeter un coup d’œil en arrière pour trouver un bon smartphone. Parfois, il faut même regarder dans la section des reconditionnés d’Amazon. L’iPhone 13 a encore beaucoup à offrir et étant donné que nous parlons d’un modèle en excellent état, c’est votre grande opportunité d’économiser beaucoup d’argent.

