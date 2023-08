Les nouveaux chargeurs sans fil ANKER apportent MagSafe aux téléphones Android grâce au protocole Qi2

ANKER a présenté huit nouveaux chargeurs et batteries compatibles avec la norme de charge sans fil Qi2.

Un des nouveaux chargeurs ANKER compatibles avec Qi2

La société spécialisée dans la création d’accessoires pour smartphones, ANKER, a profité de l’IFA 2023 qui se déroule à Berlin pour annoncer, entre autres choses, une nouvelle gamme de chargeurs et de batteries sans fil compatibles avec Android et iPhone, qui se distinguent parmi les premiers de la société à adopter la prise en charge du protocole de charge sans fil Qi2.

Il s’agit de la dernière norme de charge sans fil développée par le Wireless Power Consortium, basée sur la technologie MagSafe d’Apple pour apporter tous ses avantages à un plus grand nombre de consommateurs, y compris ceux qui n’utilisent pas l’iPhone ou tout autre appareil de la société Cupertino.

Voici les nouveaux chargeurs sans fil compatibles avec Qi2 d’ANKER

La nouvelle gamme de chargeurs et de batteries d’ANKER est composée de sept modèles différents, tous certifiés compatibles avec la norme Qi2.

La prise en charge de cette norme signifie que les détenteurs d’appareils compatibles pourront bénéficier d’avantages tels que l’ancrage magnétique, facilitant leur utilisation et assurant que le processus de transfert d’énergie est aussi efficace que possible.

Parmi les différents modèles annoncés, on trouve la batterie portable MagGo, avec une capacité de 6 600 ou 10 000 mAh selon le modèle choisi et une prise en charge de la charge sans fil selon la norme Qi2, capable de fournir une puissance de 15 W sans fil et de 27 W avec câble.

La marque a également présenté plusieurs stations de chargement sans fil compatibles avec Qi2 et certifiées pour l’Apple Watch.

Cependant, le modèle le plus intéressant pourrait être ANKER MagGo Magnetic Charging Station, un chargeur 8 en 1 qui combine différentes technologies de charge.

Il dispose de deux ports USB-A et deux ports USB-C, ainsi qu’une base de chargement magnétique compatible avec le protocole Qi2 capable de fournir une puissance maximale de 15 W. Grâce à la technologie GaN, il a un format compact et prend en charge une puissance de charge maximale de 67 W, plus que suffisante pour recharger plusieurs appareils simultanément.

À l’heure actuelle, aucun appareil Android n’est compatible avec la norme Qi2, mais plusieurs fabricants ont révélé leurs plans d’adopter cette technologie dans leurs futurs produits, dans le but d’offrir à leurs consommateurs les avantages dont les utilisateurs d’iPhone ont pu profiter jusqu’à présent.

Pour l’instant, ANKER n’a pas révélé le prix des différents modèles de chargeurs sans fil et de batteries portables présentés lors du salon de la technologie grand public de Berlin.

