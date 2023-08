Xiaomi renouvelle sa souris Bluetooth la plus économique avec un design amélioré

La souris sans fil Xiaomi 3 dispose d’un design plus ergonomique, d’un nouveau capteur optique avec une sensibilité de 1 200 DPI et d’une double connexion Bluetooth qui vous permet de connecter deux appareils en même temps.

La nouvelle souris sans fil Xiaomi 3 dans ses quatre couleurs disponibles

Xiaomi est un fabricant qui se distingue par la gamme de produits la plus large et la plus variée du marché, car le géant chinois ne commercialise pas seulement des smartphones, des tablettes, des écouteurs et des bracelets sportifs comme le récemment Smart Band 8 Pro, mais il fabrique et distribue également d’autres types de dispositifs électroniques grand public tels que des téléviseurs, des moniteurs ou des souris pour ordinateur.

Précisément, Xiaomi vient d’élargir son portefeuille de souris sans fil avec le lancement en Chine de la souris sans fil Xiaomi 3, une version améliorée de sa souris Bluetooth la moins chère qui améliore la conception et les performances des générations précédentes.

Souris sans fil Xiaomi 3, toutes les informations

La souris sans fil Xiaomi 3 est une souris sans fil qui se distingue par ses dimensions et son poids relativement faibles, car elle a une taille de 119 x 64 x 41 millimètres et un poids de seulement 57 grammes et avec un nouveau design plus ergonomique qui la rend plus confortable à utiliser.

À cet égard, il est important de souligner qu’à l’arrière de la nouvelle souris sans fil Xiaomi 3 se trouvent deux patins en téflon plus optimisés, qui sont capables de garantir un mouvement beaucoup plus fluide.

Si nous nous concentrons sur les spécifications techniques de cette nouvelle souris sans fil, nous devons souligner qu’elle est équipée d’un nouveau capteur optique avec une sensibilité de 1 200 DPI qui améliore la précision des modèles précédents et de deux boutons latéraux entièrement programmables.

L’un des points forts de la souris sans fil Xiaomi 3 est sa connectivité, car en plus du récepteur sans fil USB de 2,4 GHz qui est stocké à l’intérieur, cette souris dispose également d’une double connexion Bluetooth qui vous permet de connecter deux appareils en même temps et de passer de l’un à l’autre en utilisant le bouton situé en bas de celle-ci, à gauche du capteur optique.

Souris sans fil Xiaomi 3 : disponibilité et prix

La souris sans fil Xiaomi 3 est déjà disponible à l’achat en Chine dans quatre couleurs : noir, bleu, blanc et rose pour un prix de 99 yuans, soit environ 12,50 euros en conversion. De plus, il est déjà possible de l’acheter en France via AliExpress pour moins de 25 euros.

