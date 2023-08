Ce MacBook Air M2 bénéficie d’une réduction de prix des plus intéressantes sur Amazon

Cet ordinateur portable Apple bénéficie d’une réduction très alléchante sur son prix sur Amazon en ce moment même.

Le MacBook Air M2 bénéficie d’une réduction de 140 euros sur Amazon

Avec le début d’une nouvelle année scolaire, il est temps d ‘ obtenir les meilleurs outils pour pouvoir travailler ou étudier dans les meilleures conditions possibles, donc profiter des soldes sur Amazon ne fait jamais de mal. Si c’est votre cas et que vous cherchez un nouvel ordinateur portable et que vous ne vous souciez pas vraiment de vous serrer la ceinture, nous avons actuellement un MacBook avec une offre plus qu’intéressante sur son prix recommandé sur Amazon.

Pour être précis, nous parlons du MacBook Air M2, un appareil d’Apple qui tourne généralement autour du prix recommandé de 1 299 euros, à la fois sur Amazon et sur son site officiel, et qui a maintenant été réduit grâce à l’offre que nous vous apportons d’Amazon. Cet ordinateur portable est idéal pour travailler et étudier n’importe où, et vous pouvez maintenant l’obtenir avec une réduction de 11% sur le store mentionné, où vous pouvez voir que ses acheteurs lui ont accordé une note moyenne de 4,8 étoiles.

MacBook Air M2

Le MacBook Air M2 est en promotion sur Amazon

Sachant que cet ordinateur portable de Cupertino coûte généralement environ 1 299 euros et qu’il bénéficie maintenant d’une réduction de 11%, il est important de souligner que ce MacBook bénéficie d’une réduction de 140 euros. Autrement dit, le MacBook Air M2 est au prix de 1 159 euros grâce à cette offre sur Amazon, où si vous êtes client(e) Amazon Prime, vous pouvez compter sur une livraison rapide et gratuite. Fait intéressant, chez MediaMarkt, il bénéficie également de la même réduction et du même prix en ce moment.

Comme nous l’avons déjà mentionné, ce MacBook Air M2 est un appareil idéal pour travailler et étudier, en grande partie grâce à son écran rétroéclairé par LED de 13,6 pouces et avec la technologie IPS. De plus, cet écran a une résolution native de 2 560 x 1 664 pixels à 224 pixels par pouce et est également compatible avec un milliard de couleurs. Il offre également une luminosité de 500 nits et une gamme chromatique plus qu’étendue.

Dans ses entrailles, nous pouvons trouver la puce M2, comme son nom l’indique, accompagnée de 8 Go de mémoire unifiée, ce qui permet à son système d’exploitation macOS de fonctionner parfaitement, et 256 Go de stockage. En termes d’autonomie, cet ordinateur portable Apple peut offrir jusqu’à 18 heures d’utilisation par charge et se recharge via MagSafe 3. De plus, il peut également se connecter aux réseaux WiFi 6 et dispose du Bluetooth 5.0 pour les accessoires sans fil.

MacBook Air M2

Cela ne s’arrête pas là et il convient de mentionner que cet appareil intègre deux ports Thunderbolt/USB 4, un système audio spatial à quatre haut-parleurs et un lecteur d’empreintes digitales Touch ID pour déverrouiller l’ordinateur et effectuer des paiements mobiles via Apple Pay. Cela dit, il suffit de rappeler que ce MacBook Air M2 est maintenant au prix de 1 159 euros sur Amazon.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent être intéressants pour les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques figurant dans cette publication, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez les BONS PLANS de Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :