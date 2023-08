WhatsApp pour Android change à nouveau de design avec sa dernière mise à jour

La version de WhatsApp pour Android va également changer de design prochainement et nous avons déjà vu les premiers changements.

Voici à quoi ressemble la nouvelle interface de WhatsApp sur Android, selon une capture d’écran dévoilée

Il y a seulement quelques heures, nous avons parlé des grands changements de design qui allaient arriver sur WhatsApp dans sa version pour iPhone, qui modifieraient complètement l’interface utilisateur de l’application pour la première fois depuis longtemps. Mais tout semble indiquer que l’édition de l’application de messagerie destinée à iOS ne sera pas la seule à changer de manière significative.

Une nouvelle capture d’écran partagée par l’équipe de WABetaInfo a révélé un redesign important de l’application WhatsApp pour Android, avec des changements importants que nous allons passer en revue.

Le blanc s’empare de l’interface de WhatsApp sur Android

En regardant la capture d’écran partagée, extraite de la version 2.23.18.18 de WhatsApp Beta pour Android, on peut voir plusieurs changements importants dans l’interface de l’application.

Le changement le plus remarquable se trouve dans la barre supérieure de l’application, qui abandonne la couleur verte classique pour adopter un fond complètement blanc, similaire à celui que l’on peut trouver dans la version pour iOS. De plus, le nom de l’application utilise désormais une typographie en gras, de couleur verte et avec une taille plus grande par rapport à la version actuelle.

En plus de cela, on peut également voir une série de cartes situées en haut de la liste des discussions, qui permettent de « filtrer » les conversations pour afficher uniquement celles avec des messages non lus, les conversations personnelles ou celles liées au travail.

En voyant les changements récemment apportés à la version de WhatsApp pour iOS, tout semble indiquer que l’intention de WhatsApp est d’unifier l’esthétique de l’application sur les différentes plateformes en utilisant des éléments de design partagés.

Pour le moment, les changements ne sont pas visibles pour les utilisateurs de l’application, il s’agit d’un processus en cours de développement qui prendra encore un certain temps avant d’être disponible pour tout le monde.

