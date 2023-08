Google vient de supprimer l’une des fonctionnalités les plus utiles de Chrome

Au départ, il était caché sous un ‘Drapeau Chrome’, et maintenant il est définitivement supprimé.

C’était une fonction qui permettait de gagner beaucoup de temps

Au revoir à l’option de passer des appels depuis le téléphone portable via un PC. Google Chrome vient de supprimer cette fonction, qui nous permettait d’établir un appel avec un numéro en le sélectionnant depuis l’ordinateur. Actuellement, le seul choix que le navigateur vous offre est d’ouvrir une application d’appel sur le propre appareil. Cela a rendu beaucoup d’utilisateurs furieux.

Impossible d’appeler depuis Chrome

‘Click to Call’ a été supprimé. Si nous avions le même compte Google connecté sur l’ordinateur et sur le téléphone portable, il était possible d’effectuer un appel, ce qui nous faisait gagner du temps. Ainsi, nous pouvions communiquer directement avec ce numéro, sans avoir besoin de prendre le téléphone portable et de le composer. Peut-être qu’un grand nombre d’utilisateurs ignoraient cette fonction, mais elle était l’une des plus utiles, et ceux qui l’utilisaient régulièrement ne pourront plus en bénéficier en raison de son « peu d’utilisation ».

Selon Google, sa suppression est due à son « peu d’utilisation ». En effet, ce n’était pas l’une des plus utilisées, mais elle avait un segment très fidèle qui l’utilisait pour travailler plus rapidement. Les personnes comme les journalistes ou celles qui devaient passer régulièrement des appels l’utilisaient régulièrement pour accomplir leur travail plus rapidement.

Click to call removido do Google Chrome ????

Why? pic.twitter.com/pPmaTm3cAL — Pedro Fernandes (@DJ_PRMF) 31 août 2023

Avant de la supprimer définitivement, Chrome l’a cachée sous un ‘Drapeau Chrome’. Qu’est-ce que c’est ? Des fonctions qui sont désactivées par défaut, mais qui peuvent être activées manuellement. Elles sont cachées, mais il est possible de les activer pour que les utilisateurs ou les développeurs puissent les expérimenter. Nous expliquons ici comment les activer.

Quoi qu’il en soit, cela ne semble pas être un adieu définitif. Selon le média 9to5Google, un employé de l’entreprise laisse entendre que Google n’est pas convaincu d’avoir pris la bonne décision et qu’il y a de nombreuses plaintes. Il est possible qu’elle revienne si les utilisateurs exercent suffisamment de pression.

Si vous étiez utilisateur de cette fonction et que vous voulez qu’elle revienne, plaignez-vous en lui donnant 1 étoile sur 5 dans le rapport d’erreur de Bug Trucker de Chromium, accessible ci-dessous. Dans ce rapport, de nombreux utilisateurs mentionnent qu’ils l’utilisaient régulièrement au travail ou qu’elle était l’une des fonctions clés. Vous pouvez également partager ce rapport pour qu’il atteigne un maximum de personnes.



