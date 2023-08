Ce smartphone OPPO avec Android 13 et 256 Go de mémoire s’effondre comme jamais

Il est l’une des sensations de la gamme moyenne actuelle, malgré son lancement en mai 2022.

L’OPPO Reno8 5G a un design spectaculaire avec des finitions haut de gamme et un matériel à la hauteur de la meilleure marque chinoise.

Si vous cherchez à renouveler votre ancien téléphone et que vous ne savez pas par où commencer, je vais vous proposer quelque chose: jetez un coup d’œil aux smartphones de milieu de gamme actuels entre 300 et 400 euros et dites-moi lequel vous semble le plus attractif à acheter. Je vous devance en vous offrant un vrai bijou de technologie, l’OPPO Reno8 5G.

Celui-ci bénéficie d’une grande réduction sur les deux versions de stockage et de RAM, pouvant être obtenus sur AliExpress pour 300 euros et sur le même site vous pouvez obtenir celui avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage pour seulement 329 euros. Sachant que le modèle de base coûte toujours 459 euros sur le site web d’OPPO ou 359 euros sur Amazon, c’est une offre difficile à refuser.

Obtenez l’un des smartphones de milieu de gamme les plus puissants et les plus beaux

La première chose qui attire l’attention avec cet OPPO Reno8 5G est son apparence extérieure et les matériaux avec lesquels il est construit. Lorsque vous le sortez de la boîte, vous verrez qu’il est extrêmement fin avec seulement 7,7 mm d’épaisseur et un poids de 179 grammes. Son corps est fait de polycarbonate et de verre hautement résistant.

L’avant est occupé par un magnifique écran Oled de 6,43 pouces avec une résolution Full HD+. Il a un taux de rafraîchissement de 90 Hz, une luminosité maximale de 800 nits, prend en charge tout le contenu en HDR10+ et son verre est protégé sur les bords par une courbure très confortable à utiliser. Le lecteur d’empreintes digitales est présent sur l’écran.

En termes de matériel, l’OPPO Reno8 5G dispose d’un puissant processeur Dimensity 1300 de MediaTek avec une architecture de 6 nm et une vitesse de 3 GHz. Il est associé à la puce graphique ARM Mali-G77, à 8/12 Go de RAM LPDDR4X et à 256 Go de stockage UFS 3.1. Ses performances sont si bonnes qu’il approche les 700 000 points dans le test Antutu. C’est l’un des OPPO qui a été mis à jour vers Android 13 cette année.

Son domaine de la photographie surprend car nous ne nous attendions pas à voir un téléphone de ce prix aux premières places du test DxOMark avec 112 points. Cela est dû à un triple appareil photo arrière avec un capteur Sony IMX766 de 50 MP f/1.7, un grand angle de 8 MP et une lentille macro capables d’enregistrer en 4K à 60 fps et de prendre des photos avec beaucoup de détails et une bonne luminosité. Son objectif frontal Sony de 32 MP fait un travail spectaculaire en matière de portrait photo et vidéo, améliorant ainsi l’expérience finale.

➡️ Voir l’offre OPPO Reno8 5G (8/256 GB)

Malgré sa finesse, il intègre une batterie de 4800 mAh capable de nous offrir une autonomie de 2 jours complets. De plus, sa charge puissante de 80W rechargera la batterie en moins de 25 minutes. Enfin, en termes de connectivité, nous avons tout : 5G, NFC, WiFi 6, Bluetooth 5.3, GPS et double SIM.

➡️ Le dernier produit de Xiaomi est un accessoire voiture qui va beaucoup faciliter votre vie

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques figurant dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez les BONS PLANS de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

➡️ Incroyable : Ces écouteurs Xiaomi sans fil sont à moins de 17€ !

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :