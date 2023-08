Nouvelle gamme d’enceintes connectées JBL pour rendre votre maison plus belle et intelligente

JBL Authentics, la nouvelle famille d’enceintes connectées

JBL Authentics 500 est inspiré du JBL L100, le plus emblématique de la marque

Lors d’une IFA qui semble un peu fade – c’est la tendance des dernières années – nous continuons avec les nouveautés de la marque audio américaine JBL. Nous vous avons déjà parlé de leurs nouvelles solutions pour les écouteurs, où ils introduisaient certaines caractéristiques uniques dans leur catalogue, et maintenant nous allons poursuivre avec la maison connectée de la nouvelle famille JBL Authentics, diversifiant ainsi leurs options d’enceintes de grande taille.

Il s’agit de trois solutions différentes, avec des différences assez marquées en termes de performances et de prix, mais avec une caractéristique commune, toutes adoptent un design rétro. Pour ceux qui ne le savent pas, la marque s’est fait connaître principalement pour la qualité de ses produits dans les années 70 du siècle dernier, ils n’avaient donc qu’à regarder leurs anciens produits pour séduire les plus nostalgiques – ils parlent notamment du JBL L100, au cas où cela vous intéresse -. Les trois produits présentés sont le JBL Authentics 200, le JBL Authentics 300 et le JBL Authentics 500 – le plus complet de tous -.

JBL Authentics 200 JBL Authentics 300 JBL Authentics 400 Dolby Atmos Non Non Oui Batterie intégrée Non Oui Non Prix 329,99 euros 429,99 euros 629,99 euros Connexions disponibles Wi-Fi, Bluetooth et Ethernet Wi-Fi, Bluetooth et Ethernet Wi-Fi, Bluetooth et Ethernet Utilisation JBL One App JBL One App JBL One App

Une des caractéristiques les plus importantes est la présence des assistants vocaux. Il est vrai que nous sommes habitués à ce que les enceintes domestiques aient ces fonctionnalités, mais dans ce cas, nous avons la possibilité d’utiliser Google Assistant et Alexa simultanément. Ainsi, vous pouvez facilement activer l’assistant que vous souhaitez avec la commande vocale « Ok Google » ou « Alexa ». Cela nous permet d’utiliser la fonction multi-pièces d’Alexa, et avec la connexion Wi-Fi, nous disposons de Spotify Connect, Chromecast intégré et AirPlay. Autrement dit, nous avons presque tout ce dont nous pourrions avoir besoin.

Tous les appareils auront également des fonctionnalités telles que la lecture dans plusieurs pièces, via des systèmes autres qu’Alexa. Ils disposent de réglages audio automatiques, ils écoutent le son de la pièce pour optimiser automatiquement la qualité sonore au maximum. Par ailleurs, ils disposent d’une connexion Bluetooth, Wi-Fi et d’un port Ethernet. La configuration se fera à l’aide de l’application JBL One, l’une des plusieurs applications du fabricant.

Comme le son est important ici, le JBL Authentics 500 est livré avec le Dolby Atmos. Il dispose également d’un système à trois tweeters de 1 pouce et de trois woofers de 2,75 pouces de milieu de gamme. Enfin, un subwooer de 6,5 pouces pour que vous ne manquiez aucun grave. Au total, nous avons 270 watts de son en audio 3.1 canaux.

Le JBL Authentics 300 apporte une surprise car il est doté d’ une batterie intégrée d’une autonomie allant jusqu’à 8 heures. Ce n’est plus seulement un appareil domestique, vous pouvez donc l’emporter partout.

Enfin, le dernier modèle est le JBL Authentics 200, le plus petit – et le moins cher – de tous. Il ne sacrifie pas un bon son avec deux tweeters de 1 pouce et un woofer de 5 pouces. Il dispose également d’un passif de 6 pouces pour accentuer les basses dans une enceinte plus petite.

Dans le cadre de la politique de nombreuses entreprises visant à utiliser le moins de matériaux possible, toute la famille JBL Authentics est fabriquée avec des matériaux recyclés. En ce qui concerne le tissu, il représente 100 % du total, pour les plastiques, il descend à 85 % et pour l’aluminium, c’est 50 %. Tous les produits seront disponibles en noir à partir du 15 septembre 2023.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :