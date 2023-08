iPhone 15 et iPhone 15 Pro : voici leurs nouveaux étuis « FineWoven »

Nouvelles images nous montrent à quoi ressembleraient les « nouveaux étuis en cuir » des iPhone 15 et iPhone 15 Pro.

De nouvelles images révélées des « nouveaux étuis en cuir » des iPhone 15 révèlent leur changement de nom.

En début de mois, des spéculations ont commencé à circuler sur l’éventuelle suppression des étuis en cuir par Apple pour les iPhone 15 et iPhone 15 Pro. À leur place, un type de tissu tissé serait utilisé pour les nouveaux étuis, qui sont apparus sur des photos qui ont été révélées montrant leur emballage et leur éventuel changement de nom.

Ces photos ne sont pas les premières à être révélées concernant les possibles nouveaux étuis. Il y a quelques jours, d’autres images ont également été publiées montrant des répliques des mêmes étuis. On pouvait y voir le nouveau matériau et avoir une idée de ce à quoi ressembleraient les originaux.

‘FineWoven’ est le nouveau cuir

Le leaker bien connu DuanRui, qui a partagé des informations sur son compte X sur les nouveaux étuis, a récemment publié de nouvelles images des étuis et de leur emballage où l’on peut voir le changement de nom des étuis en cuir. Ils ne porteraient plus le terme « cuir », mais seraient remplacés par « FineWoven ».

Bien que l’on puisse voir un changement de nom sur les images, le leaker met également en garde contre le fait qu’il pourrait s’agir de produits contrefaits. Certains utilisateurs ont remarqué des détails démontrant qu’il y a eu de la retouche avec Photoshop. Cependant, DuanRui a également clarifié qu’il pourrait s’agir de maquettes basées sur les nouveaux étuis d’Apple.

« FineWoven » pourrait se traduire par « tissé fin », il n’est donc pas possible de savoir exactement si ce sera le nom réel. Cependant, la société de la pomme a déjà utilisé des termes similaires par le passé dans les bracelets de l’Apple Watch, il ne serait donc pas étonnant que le nom des nouveaux étuis fasse référence au matériau qui remplacerait le cuir.

Et bien que le nom final ne soit pas clair, il semble certain que nous ne verrons plus d’étuis en cuir pour l’iPhone cette année. Toutes les rumeurs vont dans ce sens et, pour le moment, aucune ne les dément. C’est quelque chose que l’analyste Mark Gurman a confirmé, en divulguant même la date de présentation des iPhone 15 et iPhone 15 Pro.

Les étuis en cuir sont commercialisés depuis l’iPhone 5s en 2013, ils ont toujours été proposés aux côtés des étuis en silicone. Cependant, il n’est pas surprenant que cela se produise car Apple est très engagée dans la réduction de l’empreinte carbone et ce serait un petit pas de plus pour atteindre son objectif.



