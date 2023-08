Coupon exclusif pour cette smartwatch avec une autonomie de 40 jours, GPS et intégration d’Alexa

C’est l’un des meilleurs achats de tout le catalogue des montres Amazfit et Xiaomi réunis.

Que vous soyez un amateur de sport ou que vous aimiez simplement vous promener, cette Amazfit GTR 3 est incroyable.

Si vous voulez obtenir l’une des montres intelligentes les mieux notées de l’année à un prix scandaleux, il vaut mieux profiter de cette offre. Aujourd’hui, vous pouvez obtenir l’Amazfit GTR 3 pour seulement 119,90 euros sur Amazon grâce à un coupon exclusif de 30 euros. Et ce n’est pas tout, vous pouvez l’acheter au même prix chez PcComponentes ou chez Decathlon, les trois stores se sont mis d’accord aujourd’hui.

Cette Amazfit GTR 3 a été présentée il y a près de 2 ans aux côtés de la GTR 3 Pro et de la GTS 3 devant une foule qui attendait une nouvelle version des succès GTR 2 et GTS 2 . Il n’est pas absurde de penser que celui-ci devient le best-seller d’Amazfit cette année, alors que son prix est en baisse. De plus, vous pouvez obtenir les couleurs grise et noire au même prix sur Amazon, le vert n’est pas disponible.

Achetez une bonne montre connectée pour 2023 avec une grande autonomie

Nous savons que nous avons maintenant l’Amazfit GTR 4, mais il a toujours un prix très élevé, pour le moment. Et parmi le catalogue des montres Amazfit/Xiaomi, cette GTR 3 est l’un des meilleurs choix en ce moment pour toutes ces raisons :

Il dispose d’une batterie qui nous offre jusqu’à 40 jours en mode économie d’énergie, 21 jours d’utilisation normale , 9 jours d’utilisation intensive et 38 heures d’utilisation du GPS en continu. Rappelons que toute Apple Watch a une autonomie d’environ 24 heures en moyenne, donc cette GTR 3 est supérieure à cet égard.

, 9 jours d’utilisation intensive et en continu. Rappelons que toute Apple Watch a une autonomie d’environ 24 heures en moyenne, donc cette GTR 3 est supérieure à cet égard. Il est doté d’un écran AMOLED rond de 1,39″ avec une luminosité maximale de 1000 nits et un taux de rafraîchissement de 60 Hz, pour une expérience très fluide du système Zepp. Il est parfaitement lisible à l’extérieur même sous la lumière du soleil. Vous pourrez personnaliser votre écran avec plus de 100 cadrans, dont 15 animés et 8 modifiables, avec les widgets qui vous conviennent le mieux.

La montre connectée permet de mesurer plusieurs métriques de santé en un seul toucher, y compris la fréquence cardiaque, la saturation en oxygène dans le sang, le niveau de stress et la fréquence respiratoire. Ces données sont obtenues en seulement 45 secondes, fournissant un aperçu de votre état de santé.

Avec plus de 150 modes sportifs intégrés, l’Amazfit GTR 3 s’adapte à un large éventail d’activités. Il peut suivre des métriques telles que la fréquence cardiaque et les calories brûlées. De plus, il dispose de la fonction Virtual Pacer, qui aide à améliorer les performances lors des courses.

➡️ Voir l’offre Amazfit GTR 3

Alors maintenant vous savez, si vous voulez une montre complète avec toutes sortes de capteurs, un écran très lumineux et une autonomie super longue, cette Amazfit GTR 3 est en promotion sur Amazon, Decathlon et PcComponentes temporairement.

➡️ Incroyable : Ces écouteurs Xiaomi sans fil sont à moins de 17€ !

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez le canal de vente de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

➡️ Je n’achèterais que ce téléphone si j’avais 300 € de budget

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :