Ces deux Samsung Galaxy de gamme moyenne reçoivent une importante mise à jour de sécurité

La partie arrière du Samsung Galaxy M31 de couleur bleue

Samsung a promis qu’il mettrait à jour ses meilleurs smartphones, à la fois les haut de gamme et les milieu de gamme, avec le dernier correctif de sécurité d’Android et, c’est pourquoi, alors que nous sommes dans l’avant-dernier jour du mois, le géant coréen a commencé à déployer la mise à jour Android d’août 2023 sur deux des terminaux les plus connus de la série Galaxy M.

Ainsi, comme nous le confirme SamMobile, la marque coréenne a commencé à déployer le correctif de sécurité d’août 2023 sur les Samsung Galaxy M31 dans plusieurs pays d’Asie du Sud et sur les Galaxy M53 5G dans plusieurs régions d’Amérique latine.

La mise à jour Android d’août arrive sur les Samsung Galaxy M31 et Galaxy M53 5G

Samsung a commencé le déploiement de la mise à jour Android d’août 2023 sur les Galaxy M51 au Bangladesh, en Inde, au Népal et au Sri Lanka, et sur les Galaxy M53 5G en Bolivie, au Chili, au Mexique, au Panama et au Pérou et il est prévu que, dans les deux cas, cette mise à jour soit étendue à plus de régions du monde au cours des prochaines semaines.

Cette nouvelle version de logiciel arrive sur les Galaxy M31 avec la version du firmware M315FXXU3CWH2 et sur les Galaxy M53 5G avec le numéro de build M536BXXS4CWG9. Dans les deux cas, ce nouveau firmware comprend le correctif de sécurité d’août 2023, qui résout plus de 70 problèmes liés à la confidentialité et à la sécurité, corrige un certain nombre d’erreurs générales détectées dans l’interface utilisateur et améliore la stabilité et les performances des appareils.

Samsung a lancé le Galaxy M31 début 2020 avec Android 10 à bord, début 2021 il a été mis à jour vers Android 11 et un an plus tard il a reçu sa dernière mise à jour du système d’exploitation en recevant Android 12.

Quant au Samsung Galaxy M53 5G, il a été présenté officiellement en avril 2022 avec Android 12, à la fin de cette même année il a été mis à jour vers Android 13 et il doit encore recevoir trois autres mises à jour Android, ce qui signifie qu’il bénéficiera du support jusqu’à Android 16.

Une fois que cette mise à jour sera disponible au niveau mondial, vous pourrez l’appliquer sur votre Galaxy M31 ou Galaxy M53 5G en accédant à la section Mise à jour logicielle, qui se trouve dans le menu Paramètres de votre smartphone, et en cliquant sur le bouton Télécharger et installer.

