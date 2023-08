Starfield et Imagine Dragons s’unissent pour créer une chanson spectaculaire

Children of the Sky est le titre de cette chanson du célèbre groupe Starfield.

Starfield est le jeu le plus grand jamais créé par Bethesda

Starfield est l’une des sorties les plus attendues de 2023. Sous la signature de Bethesda, la société derrière des franchises légendaires telles que Fallout ou The Elder Scrolls, ce jeu s’est maintenant associé à Imagine Dragons pour présenter une chanson épique exclusive qui fera partie de la bande sonore du jeu. La chanson s’appelle Children of the Sky et a été spécialement créée par le groupe américain pour la prochaine sortie phare de Xbox.

Children of the Sky, hymne de Starfield

Comme nous l’avons mentionné, Children of the Sky est le titre de la chanson épique avec laquelle Imagine Dragons et Starfield ont voulu nous régaler. Comme d’habitude avec ce groupe, la chanson présente une section instrumentale puissante qui se combine avec certaines des accords les plus caractéristiques du thème principal de Starfield et des notes vocales qui ajoutent la cerise sur le gâteau à une chanson grandiose.

Imagine Dragons est un groupe qui est en première ligne depuis plus de 15 ans, avec des chansons et des albums qui résonnent dans le monde entier et qui remplissent des stades partout où ils vont. Et ce n’est pas la première fois qu’ils font quelque chose en rapport avec les jeux vidéo, car plus d’un se souviendra des anciennes bandes-annonces des premiers Assassin’s Creed, où, avec Radioactive en arrière-plan, cela a été un grand coup médiatique dans les jeux vidéo des générations précédentes.

L’une des sorties les plus fortes de ces dernières années

Starfield est un titre que de nombreux fans attendent depuis des années. En réalité, il est déjà numéro 1 des ventes sur Steam et le jeu ne sort pas avant le 6 septembre. Ce jeu, dont l’accès anticipé commence le 1er septembre pour une sortie le 6 septembre, lève également l’embargo sur les analyses le 31 août, donc le monde connaîtra le verdict de la critique pour ce jeu très attendu.

La fièvre autour de Starfield est telle que Microsoft a lancé des coffrets décoratifs pour la Xbox Series X qui se sont vendus en quelques minutes, bien que des stocks aient ensuite été réapprovisionnés pour les réservations. Ils ont également lancé des écouteurs sans fil et une manette Xbox Series avec le design de Starfield, de sorte que les utilisateurs peuvent disposer d’une large gamme de produits Starfield pour soutenir sa sortie.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :