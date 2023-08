Ce système Home Cinéma Sony de 600W bénéficie d’une réduction de 130 euros jusqu’à épuisement des stocks

Vivez le véritable cinéma à domicile avec l’un des experts de ce secteur, avec une puissance énorme.

Ce système audio a des haut-parleurs surround sans fil, ainsi qu’un caisson de basse, pour éliminer définitivement les fichus fils.

Voulez-vous vous équiper d’un système audio puissant à la maison ? Si vous regardez souvent des films et des séries sur une bonne télévision ou un vidéoprojecteur, il ne vous manque plus qu’un home cinéma comme ce Sony HT-S40R qui ne coûte aujourd’hui que 379 249 euros sur Amazon. Vous économisez 130 euros dans cette offre temporaire jusqu’à épuisement des stocks de ce home cinéma.

Le meilleur de ce système Sony est qu’il est entièrement sans fil. Il est composé d’une barre de son, d’un caisson de basse et de deux haut-parleurs arrière qui fonctionnent via Bluetooth avec un récepteur central. Il est également disponible au même prix sur PcComponentes et un peu plus cher sur MediaMarkt. Il est temps de franchir le pas et de transformer votre salon en un véritable cinéma.

Sony HT-S40R

Obtenez un bon home cinéma pour seulement 249 euros

Ce système Sony est composé d’une barre de son intégrant 3 haut-parleurs qui servent de frontal central, gauche et droit du système. Il est également livré avec des haut-parleurs arrière et un caisson de basse (qui se connecte à la barre). Les haut-parleurs arrière sont connectés entre eux et, à leur tour, à un récepteur. La barre de son et le caisson de basse sont connectés entre eux et à l’alimentation électrique, émettant le son sans fil vers le récepteur.

Ils sont dotés d’une puissance totale de 600W pour un véritable système 5.1 sans fil. Ils sont tous compatibles avec la Dolby Audio, vous offrant ainsi une expérience sonore puissante et immersive. Leur design sans fil vous permet de les placer où vous le souhaitez, en respectant toujours un classique système 5.1 de home cinéma.

Le caisson de basse, en plus d’être sans fil et de fonctionner parfaitement avec des basses profondes et percutantes, comprend un port USB-A. Celui-ci vous permettra de connecter une clé USB avec de la musique et de la profiter directement. Le son sera diffusé de manière égale vers tous les haut-parleurs.

L’amplificateur sans fil peut être positionné de manière verticale sur le mur ou horizontalement sur une table. Il recevra et enverra les signaux via Bluetooth, peu importe si vous avez des meubles ou des personnes entre le téléviseur et le récepteur/émetteur, assurez-vous simplement qu’ils sont à moins de 10 mètres de distance en ligne droite.

Sony HT-S40R

Le caisson de basse dispose de trois connecteurs : une sortie HDMI pour se connecter à la barre de son, une entrée optique pour l’utiliser directement avec votre téléviseur, console ou autres appareils de lecture, et une entrée analogique Jack 3,5 mm. Vous pourrez contrôler le volume et les modes nécessaires à partir de la télécommande, parmi lesquels cinéma, musique, voix et nuit.

