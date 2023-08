Si vous recherchez un téléphone portable Samsung bon marché et de qualité, celui-ci dispose de la 5G, d’une haute clarté et d’une grande batterie pour seulement 220 euros.

110 euros de réduction sur un Samsung Galaxy idéal pour une utilisation quotidienne, doté d’un grand écran, d’une connectivité 5G et d’une autonomie de 2 jours.

Les 110 euros de réduction en font une excellente option si vous recherchez un téléphone portable bon, beau et pas cher.

Samsung est une marque dans laquelle vous pouvez toujours avoir confiance pour acheter un smartphone de qualité, quel que soit le gammme. Si vous recherchez un téléphone portable bon, beau et pas cher, profitez de l’occasion et procurez-vous le Samsung Galaxy A23 5G pour seulement 219 euros sur Amazon. Attention, il s’agit de la version avec 128 Go de mémoire, qui a un prix de vente recommandé de 329 euros et qui représente une économie de 110 euros brutale pour votre portefeuille.

Le Samsung Galaxy A23 5G offre la qualité nécessaire pour vous offrir une bonne expérience quotidienne. Il se distingue notamment par sa connectivité 5G, par la grande taille de son écran Full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et par l’ autonomie étendue offerte par sa batterie de 5 000 mAh. En fin de compte, il offre un rapport qualité-prix très rentable.

Gardez à l’esprit que le Samsung Galaxy A23 5G est également disponible à partir de 219 euros chez MediaMarkt et chez PcComponentes, vous avez donc plusieurs stores parmi lesquels choisir pour l’acheter. Il est plus cher dans le store officiel de Samsung, où son prix chute à 239 euros.

Achetez le Samsung Galaxy A23 5G avec 110 euros de réduction

Le processeur qui travaille à l’intérieur de ce smartphone est le Qualcomm Snapdragon 695 5G. Au quotidien, cette puce peut faire fonctionner les applications les plus populaires sans aucun problème, c’est-à-dire que vous pourrez discuter, vous connecter aux réseaux sociaux ou rechercher sur le navigateur. Vous pourrez également jouer à vos jeux préférés, en supposant toujours que l’expérience ne sera pas la meilleure. Si les 128 Go de mémoire ne vous suffisent pas, vous pouvez l’étendre jusqu’à 1 To avec une carte microSD.

Comme son nom l’indique, le Galaxy A23 5G fait partie des téléphones Samsung avec la connectivité 5G. Cela signifie que vous pourrez naviguer à grande vitesse avec vos données mobiles. Il est livré en standard avec One UI 4.1 basé sur Android 12, mais depuis plusieurs mois, la mise à jour vers One UI 5 basé sur Android 13 est disponible. De plus, il bénéficie de 2 ans de mises à jour Android et de 3 ans de mises à jour de sécurité à venir.

Nous vous recommandons également l’achat de ce Samsung Galaxy en raison de la bonne qualité de son écran. Sa façade est occupée par un écran LCD de 6,6 pouces, avec une résolution Full HD+ (2408 x 1080 pixels) et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Cet écran en réalité un bon appareil pour regarder des vidéos sur YouTube, des séries sur Prime Video ou tout autre type de contenu multimédia.

Si vous prévoyez d’utiliser le Galaxy A23 5G pour prendre des photos, sachez qu’il dispose de 4 caméras arrière. Celle que vous utiliserez principalement est l’objectif de 50 mégapixels, avec des prises de vue de qualité surtout lorsque l’éclairage est en votre faveur et vidéo en Full HD. D’autre part, un appareil photo frontal de 8 mégapixels pour les selfies et le déverrouillage de l’écran par reconnaissance faciale se trouve dans le trou de l’écran.

La cerise sur le gâteau est une grande batterie de 5 000 mAh qui, avec une utilisation légère, n’a aucun mal à vous offrir 2 jours d’autonomie. Bien sûr, si vous êtes plus intensif dans l’utilisation, l’autonomie sera inférieure. Néanmoins, il est fort probable que vous n’ayez pas à le recharger avant la fin de la journée. La charge rapide est de 25W, mais Samsung n’intègre pas le chargeur. Par conséquent, vous devez utiliser un chargeur que vous avez déjà ou acheter le chargeur de Samsung pour environ 10 euros sur Amazon.

En conclusion, ce Samsung Galaxy A23 5G vous offrira une bonne expérience quotidienne. Si l’on ajoute qu’il bénéficie de 110 euros de réduction, il devient un excellent achat si vous recherchez un smartphone bon marché et de qualité. N’oubliez pas qu’il peut être à vous pour 219 euros sur Amazon, MediaMarkt et PcComponentes.

