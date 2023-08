1000 euros de chute pour cet iPad Pro de 2 To et 16 Go de RAM avec puce M1

Sur Amazon, remplacez votre ordinateur portable par cet iPad Pro, vous ne remarquerez pas la différence et la fluidité est étonnante du début à la fin.

À moitié prix, l’iPad Pro 2021 avec une capacité de 2 To, l’un des iPad les plus complets et puissants actuellement disponibles.

Cette offre incroyable que nous avons sur Amazon aujourd’hui durera encore quelques jours. Si vous recherchez une tablette puissante et durable, l’iPad Pro est l’une des meilleures recommandations que nous puissions vous faire. Et si vous souhaitez bénéficier d’un espace de stockage quasi infini, l’iPad Pro de 2021 avec 2 To de mémoire est ce qu’il y a de plus judicieux, pour 1094,99 euros sur Amazon.

Avec cette offre exceptionnelle, vous économisez environ 1000 euros par rapport à son prix officiel sur le site Web d’Apple. Dans d’autres stores comme Miravia, il est vendu à 1649 euros. Si vous souhaitez remplacer votre ancien ordinateur portable par un appareil très puissant, avec une durée de vie extrêmement longue et une construction de très haute qualité avec une épaisseur de 5,9 mm, cet iPad Pro peut faire face à tout ce que vous lui demandez, c’est prouvé.

iPad Pro 2021 11″ (WiFi, 2 To)

Obtenez l’une des meilleures tablettes de l’histoire à moitié prix

Cet iPad Pro avec puce M1 est sans aucun doute la meilleure alternative aux derniers iPad Pro sortis. C’est une véritable bête en termes de puissance et d’autonomie grâce à cette première version de la puce Apple qui fait fureur. D’abord introduite dans les MacBook Air et Pro de 2020, elle a ensuite été implémentée avec succès dans les iPad.

L’écran de cet iPad Pro mesure 11 pouces et est de type IPS, il a une résolution 2K (2388 x 1668 px), un taux de rafraîchissement de 120 Hz, pas de notch heureusement, sa luminosité atteint 600 nits et il est doté d’un revêtement oléophobique.

La puce M1 offre une puissance brute et une consommation d’énergie beaucoup plus faible car elle est basée sur une architecture mobile. Avec une batterie de 7600 mAh, cet iPad Pro de 2021 offre environ 18 heures de lecture vidéo continue. De plus, il dispose d’une charge rapide de 20W, ce qui vous permettra de revenir à l’action plus rapidement que avec d’autres modèles.

Grâce au bon travail d’Apple, cet iPad avec 2 ans de vie bénéficiera de la mise à jour vers iPadOS 17 avec toutes les fonctionnalités, les nouvelles applications et les ajouts de sécurité du système. En termes de connectivité, nous disposons du WiFi 6 et du Bluetooth 5.0 pour une connexion à Internet rapide et stable, et pour pouvoir connecter nos périphériques tels que des souris et des claviers sans fil sans problème.

Ce modèle spécifique a une capacité de 2 To et 16 Go de RAM. Seuls les modèles de 1 et 2 To ont une telle mémoire RAM. Cela est dû au fait qu’ils sont destinés à manipuler de gros projets d’édition d’images, de sites Web et de vidéos avec des charges graphiques plus exigeantes. Le processeur graphique Apple à 8 cœurs avec l’unité M1 peut gérer tout cela.

Cet iPad Pro intègre 4 haut-parleurs sur les côtés qui offrent un son spectaculaire si vous souhaitez regarder des séries et des films sur cette tablette. De plus, pour les appels vidéo, il est excellent car il dispose de 5 microphones pour améliorer la clarté vocale à partir de n’importe quel angle.

Enfin, son appareil photo est digne d’un smartphone haut de gamme, digne de tout ce qu’Apple fait. À l’arrière, il dispose d’une double caméra avec stabilisateur optique d’image avec des capteurs de 12,2 MP f/1.8 et une lentille grand angle. Vous pourrez enregistrer en 4K à 60 images par seconde et même en slow motion. Sa lentille frontale de 12 MP est parfaite pour les appels vidéo.

