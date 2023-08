JBL présente ses nouveaux écouteurs : différents types à choisir

La marque américaine JBL vient de présenter ses nouvelles solutions audio dans le cadre de l’IFA de Berlin. Au cours de la présentation, plusieurs nouveaux produits, des solutions domestiques ainsi que des écouteurs aux caractéristiques différentes ont été dévoilés. Il s’agit de trois modèles différents, dont deux casques avec certaines caractéristiques communes, tandis que l’autre modèle est entièrement nouveau dans le portefeuille de l’entreprise et représente le premier casque à conduction osseuse de la marque. En vérité, nous pensions que ce type de solutions avait été oublié, mais il semblerait que ce ne soit pas le cas.

JBL Soundgear Sense

Nous commençons par les JBL Soundgear Sense, comme nous l’avons déjà mentionné, il s’agit des premiers casques à conduction osseuse de la marque, ils comblent un vide qui semblait disparu dans la technologie, mais qui a de plus en plus de sens dans les bureaux et les différents lieux de travail. Ils disposent de la technologie OpenSound – le son ouvert, en tant que concept, nous semble approprié – et la marque parle d’une solution unique et différente. En réalité, les solutions de transparence dans les écouteurs intra-auriculaires deviennent de plus en plus importantes et ici, opter directement pour une solution open-ear en tant qu’alternative est une étape intelligente dans le vaste catalogue de JBL.

JBL Sound Gear Sense Connectivité Bluetooth 5.3 avec prise en charge audio LE Son Technologie JBL OpenSound avec des haut-parleurs de 16,2 mm Audio 4 microphones Batterie 24 heures d’autonomie totale de la batterie Charge rapide 15 minutes de charge offrent 4 heures d’utilisation Résistance IP54 Utilisation Commandes tactiles et application JBL Headphones

Concernant les caractéristiques à souligner, mentionnons des haut-parleurs de 16,2 mm avec la technologie OpenSound déjà mentionnée. Nous aurons également la dernière connectivité sans fil, le Bluetooth 5.3 – la prise en charge audio LE ne sera pas disponible à la sortie de l’usine et sera reçue via une mise à jour OTA. Et enfin, soulignons deux choses : le protocole de protection contre l’eau et la poussière avec l’indice de protection IP54 et une autonomie totale de 24 heures – 18 heures dans le boîtier et 6 heures dans les écouteurs -.

Les JBL Soundgear Sense seront disponibles en blanc et en noir à partir du prochain 31 août et auront un prix de 149,99 euros.

JBL LIVE 770NC et JBL LIVE 670NC

Dans ce cas, nous parlons des deux écouteurs ensemble car les spécifications sont les mêmes, bien que le type d’écouteur soit différent malgré le fait qu’ils soient tous les deux des solutions avec serre-tête. D’une part, nous avons les JBL LIVE 770NC, une option over-ear, ce qui signifie qu’ils sont grands et que les coussinets couvrent toute l’oreille. Les autres, les JBL LIVE 670NC ont les mêmes caractéristiques mais ce sont des écouteurs on-ear, ce qui signifie que leur coussinet est plus petit et repose sur l’oreille. Cela est essentiel en termes de son plus réel et de confort.

JBL LIVE 770NC et JBL LIVE 670NC Connectivité Bluetooth 5.3 avec prise en charge audio LE Annulation de bruit Adaptative True avec technologie Smart Ambient Son Nouveau son JBL personnalisable avec Personi-Fi 2.0 Audio 2 microphones beamforming Batterie Jusqu’à 50 heures d’autonomie totale avec Bluetooth et annulation de bruit active Charge rapide 5 minutes de charge offrent 4 heures d’utilisation Résistance IP54 Utilisation Commandes tactiles, connexion multipoint et capteur de port – lecture et pause automatiques – et application JBL Headphones

Une fois les différences entre les deux modèles mentionnées, qui sont purement de conception, en ce qui concerne les caractéristiques fondamentales, nous avons plusieurs choses à souligner. Tout d’abord, la connexion Bluetooth 5.3, la dernière technologie, et également avec audio LE. Nous aurons également un son spatial, quelque chose qui est de plus en plus courant dans ces écouteurs haut de gamme. Et pour moi, la clé, c’est l’autonomie allant jusqu’à 50 heures avec l’annulation de bruit active sur un modèle apparemment petit comme le JBL LIVE 670NC, et la charge rapide, avoir 4 heures d’utilisation en seulement 5 minutes est merveilleux.

Les deux modèles auront des prix différents, et une différence assez importante en plus, ce qui est étrange à mon avis compte tenu du fait qu’il s’agit presque du même produit. Les deux modèles seront disponibles en noir, blanc, bleu et « pierre » – du moins c’est ce que cela semble -, et auront un prix de 179,99 euros pour les JBL LIVE 770NC et de 129,99 euros pour les JBL LIVE 670NC. Les deux seront disponibles à partir du 31 août 2023.

