Officiel : les Google Pixel 8 seront présentés le 4 octobre

La date de présentation officielle des Google Pixel 8 a été confirmée.

Le design du Google Pixel 8, selon les derniers rendus dévoilés

Google vient de confirmer la date de présentation de ses prochains smartphones. Les Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro seront dévoilés le 4 octobre, lors d’un événement pour lequel la société a commencé à envoyer des invitations aujourd’hui. Curieusement, l’annonce intervient seulement un jour après qu’Apple a annoncé la date de présentation de ses iPhone 15.

Tout semble indiquer que l’événement sera consacré à la présentation des nouveaux Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro, ainsi qu’à la deuxième génération de Google Pixel Watch, et peut-être à quelques surprises qui, à ce jour, n’ont pas succombé à la malédiction des fuites.

Les Pixel 8 seront présentés le 4 octobre à New York

Comme indiqué dans l’invitation, les Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro seront présentés lors d’un événement qui se tiendra à New York le 4 octobre à 16h, heure française. L’événement sera en personne, et Google a déjà commencé à envoyer les invitations adressées aux membres de la presse qui auront la chance de pouvoir assister à sa présentation la plus importante de l’année.

Il est très probable que, comme cela s’est déjà produit lors d’événements précédents, Google ait du nouveau matériel au-delà de sa huitième génération de smartphones Pixel. Les rumeurs les plus récentes suggèrent que la Google Pixel Watch 2 pourrait être présente lors de cet événement.

Comme d’habitude, l’événement sera diffusé en direct sur YouTube et sur le site officiel de la société. Sur Netcost-security.fr, nous couvrirons également l’événement pour vous apporter toutes les nouveautés des produits annoncés par Google lors de son événement annuel dédié au matériel.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :