Ce téléviseur intelligent a Android TV et est génial pour seulement 219 euros.

Tu auras le meilleur contenu à portée de quelques clics, la smart TV de TD Systems est un excellent achat.

Une des smart TV de TD Systems.

Vous n’avez pas à dépenser des centaines et des centaines d’euros pour obtenir une bonne télévision intelligente à la maison, Amazon en a la preuve. Une des smart TV de TD Systems, avec un écran de 40 pouces et Android TV est à votre portée pour seulement 219 euros. Bien sûr, si vous êtes utilisateur d’Amazon Prime, vous n’aurez rien à payer pour la livraison.

Même s’il est difficile à croire, toutes les télévisions intelligentes avec un bon rapport qualité-prix ne sont pas de Xiaomi, même s’il est vrai que leur catalogue est complet et très intéressant. Avec la création de Hisense, vous pouvez être plus que satisfait, c’est l’un des meilleurs représentants dans sa gamme de prix.

TD Systems Smart TV 40

Rénovez votre salon avec une bonne télévision intelligente

Comme nous l’avons signalé, la smart TV de Hisense dispose d’un bon écran de 40 pouces et d’une résolution Full HD. Nous avons affaire à un panneau de qualité, il est étonnant de le trouver à moins de 220 euros. Vous n’aurez aucun problème pour profiter de votre contenu préféré, quel qu’il soit.

Android TV est le système d’exploitation que toute télévision devrait avoir, un logiciel créé par Google qui mettra le meilleur contenu devant vos yeux. Vous pourrez télécharger les meilleures applications de séries et de films, vous ne manquerez absolument rien. Netflix, HBO, Filmin, Disney+, YouTube et bien d’autres…

Mais attention, les bonnes choses ne s’arrêtent pas là. Google Assistant vit également dans cette télévision et vous pourrez l’invoquer rapidement et facilement en appuyant sur un bouton de la télécommande. Il répondra à toutes vos questions, il sera toujours là quand vous en aurez besoin. Vous pourrez même lui demander de rechercher un film pour vous pour cet après-midi de dimanche où vous n’êtes pas inspiré.

TD Systems Smart TV 40

Vous l’avez vu de vos propres yeux, vous avez l’opportunité d’acquérir une bonne télévision intelligente de 40 pouces pour très peu cher. Vous aurez tout ce contenu que vous avez toujours voulu à seulement quelques clics de distance, votre nouvelle smart TV sera le centre de divertissement ultime.

