Un pack de 2 pour 20 euros : ces prises « magiques » donneront de l’intelligence à n’importe quel appareil

Aujourd’hui, il est plus facile que jamais de construire une maison intelligente, voici vos fidèles alliés.

Un salon avec les prises intelligentes de Tapo.

Voulez-vous construire facilement et rapidement une maison intelligente? Voulez-vous prendre le contrôle de votre maison sans dépenser trop d’argent? J’ai la réponse à tout ce que vous cherchez, les prises intelligentes Tapo P100 sont à votre portée pour seulement 10 euros si vous achetez un pack de 2. Croyez-moi, c’est un achat qui marquera un tournant dans votre maison.

Si vous êtes membre Amazon Prime, vous n’aurez pas à payer les frais de livraison, tout est pratique. Il est grand temps que vous preniez le contrôle de votre maison, ces prises peuvent ouvrir devant vous tout un monde de possibilités. Nous vous expliquerons tout ce que vous devez savoir sur ces curieux appareils.

TP-Link Tapo P100 (2-Pack)

Ces petites merveilles révolutionneront votre maison

Oubliez les problèmes et les installations compliquées, pour commencer à profiter de ces petites merveilles, il vous suffit de les brancher. Appuyez sur le bouton d’alimentation et associez-les à l’application TP-Link, de cette façon, vous pourrez leur donner accès à votre réseau WiFi afin qu’ils puissent communiquer avec les autres appareils.

Vous n’aurez besoin que de quelques minutes pour le faire et une fois prêt, tout appareil que vous branchez, aussi obsolète soit-il, prendra vie. Depuis cette vieille lampe qui est dans votre salon depuis des années jusqu’à la cafetière, en passant par le chauffe-eau. Vous pourrez les contrôler tous depuis l’application, les allumer, les éteindre ou les programmer. Par exemple, programmez ces lumières pour qu’elles s’allument automatiquement au coucher du soleil. Cela ressemblera à de la magie.

Cependant, si vous voulez en tirer le meilleur parti, la meilleure chose à faire est d’avoir l’une des enceintes intelligentes d’Amazon, comme l’Echo Dot de 5ème génération. Alexa contrôlera les appareils pour vous et vous n’aurez qu’à utiliser votre voix, en plus, elle vous offrira beaucoup plus d’options pour créer des routines et automatiser des processus. C’est le « mode ultime ».

Avec l’aide de ces prises « magiques » et d’une bonne enceinte intelligente, vous pourrez créer un orchestre complet d’appareils connectés qui répondront à vos ordres. Construire une maison intelligente n’a jamais été aussi simple, allez-vous vraiment résister? Faites attention, l’offre pourrait disparaître à tout moment.

