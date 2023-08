La carte définitive si vous avez une voiture électrique : tous les points de charge d’Europe sont réunis ici

Une carte pour trouver n’importe quelle station en Europe.

La charge des véhicules électriques est l’un des points les plus problématiques

L’Union européenne a décidé de simplifier la vie de nombreux conducteurs électriques avec une carte indispensable. L’avenir de l’énergie passe inévitablement par les voitures électriques. Que cela plaise ou non à tous, les véhicules qui fonctionnent exclusivement à l’électricité restent une alternative d’avenir plus forte que les carburants fossiles. Cependant, en termes d’infrastructures, il est parfois difficile de trouver des stations de recharge, surtout en France.

Une carte interactive de toute l’Europe

À travers ce lien, vous trouverez la carte utile où vous trouverez chacune des stations de recharge pour véhicules électriques. Pour les faire apparaître, nous devrons cliquer sur l’onglet « layers », puis déployer l’onglet « alternate fuels » et activer le bouton « recharging points ». Après avoir laissé le filtre se charger, la carte se remplira de points bleus qui indiquent l’emplacement exact de chaque station de recharge électrique.

C’est une méthode très utile pour obtenir des informations liées aux stations de recharge, car en cliquant sur chacun des points, nous obtiendrons des informations précises sur le fournisseur, le propriétaire et la puissance de charge des bornes qui sont installées dans chaque station de recharge. Tout cela est le résultat de la collaboration entre OpenStreetMap, EC-GISCO et Eurographics.

La recherche de stations de recharge

Il y a aussi des entités commerciales qui cherchent à offrir un service de qualité en ce qui concerne la conduite électrique. C’est le cas de Google, ou de Google Maps pour parler plus précisément. Ces dernières semaines, par exemple, une mise à jour d’Android Auto pour les mobiles a amélioré les fonctionnalités axées sur les voitures électriques avec ces fonctions qui étaient déjà présentes dans la version pour les voitures, comme la signalisation des stations de recharge en omettant les stations-service conventionnelles sans borne ou la planification d’itinéraires incluant des arrêts dans les stations de recharge le long du trajet.

Nous avons encore beaucoup à avancer dans le monde des voitures électriques. Sur le plan technique, les véhicules requièrent une grande quantité de lithium pour une autonomie limitée lors de longs trajets, et au niveau des infrastructures, il y a encore de nombreuses lacunes en ce qui concerne les stations-service spécialisées pour les véhicules électriques. La voie à suivre est évidente, il ne reste plus qu’aux entreprises et institutions à prendre les mesures appropriées.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :