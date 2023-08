Les inventions les plus spectaculaires du Hackathon Xiaomi 2023 : des innovations pour aider le monde

Toute entreprise technologique sait que ses meilleurs « atouts » sont son personnel humain. Et pour leur donner l’occasion de le prouver, Xiaomi organise chaque année depuis quatre ans un événement pour tous ses employés. Sous le thème « Créativité sans limites et vie sans fin », le Hacking Contest 2023 a réuni plusieurs ingénieurs de Xiaomi de différents départements des divisions de Pékin, Wuhan, Nanjing, Shanghai, Shenzhen et d’autres endroits. Ensemble, ils ont présenté 76 projets innovants de nouvelles technologies pour participer au concours.

Le soi-disant ‘Hackathon’ de Xiaomi a eu lieu le 5 août dernier, mais aujourd’hui Lei Jun, le fondateur et président de Xiaomi, a utilisé son compte Twitter pour nous parler de certaines des inventions et innovations les plus spectaculaires présentées là-bas. Non pas orientés simplement pour être les meilleurs, mais plutôt pour utiliser la technologie pour aider les personnes qui ne peuvent pas parler, se déplacer ou tout simplement voir le monde aussi bien que d’autres le peuvent.

Les lunettes Xiaomi qui aident les personnes handicapées visuelles à voir le monde

Le projet gagnant était les Xiaomi AI Literacy Glasses, un système visuel basé sur la compréhension sémantique. Il s’agit de simples lunettes en apparence, mais leur particularité est que ces lunettes utilisent une caméra à double œil pour identifier les objets, la distance, la localisation, la couleur, le texte et les visages humains.

Nous parlons de lunettes de réalité augmentée, quelque chose que nous avons vu pour la première fois il y a une décennie avec les échecs des Google Glass. Mais l’intérêt des Xiaomi AI Literacy Glasses est qu’elles peuvent également être utilisées par des personnes handicapées visuelles, offrant de multiples fonctions, telles que l’identification et la reconnaissance des routes, pour « voir » et ressentir le monde qui les entoure comme jamais auparavant.

Le fitness via le téléphone et les commandes gestuelles pour les personnes ayant des troubles de la parole

Le projet qui a remporté le deuxième prix est le Xiaomi Gesture Controller. Il offre aux personnes ayant des troubles de la parole une nouvelle façon de profiter de la technologie. Il s’agit d’un centre de contrôle basé sur la reconnaissance visuelle. Avec des caméras de profondeur et des gestes de la main, les personnes peuvent facilement contrôler leurs appareils intelligents.

Et une autre des innovations présentées est une application de fitness qui utilise la vision par ordinateur et le lissage exponentiel double de Holt pour vous fournir des informations en temps réel afin que vous puissiez profiter davantage de vos séances d’entraînement avec votre téléphone.

Des technologies pour aider le monde, pas seulement pour vendre

Et après le hackathon, Xiaomi a organisé une journée ouverte au Xiaomi Science and Technology Park de Pékin. Durant cet événement, les 8 équipes de projet qui se sont distinguées parmi les 76 participants du Hacking Contest 2023 ont eu l’occasion d’interagir directement avec les utilisateurs sur place.

Comme nous le voyons, des technologies et des dispositifs qui peuvent aider à améliorer la qualité de vie à l’infini de millions de personnes dans ce monde, la question est de savoir si ces appareils expérimentaux resteront à ce stade ou s’ils seront développés pour une utilisation de masse. Nous nous en tenons aux paroles de Jun, qui ouvrent la voie à la réalisation de ces technologies:

« Prendre des risques fait partie de l’innovation. Bien que cela ne conduise pas toujours au succès, j’encourage nos ingénieurs à poursuivre leurs idées les plus folles. Chez Xiaomi, un environnement ouvert et collaboratif ouvrira la voie à des produits encore plus excitants à l’avenir. Je lève mon verre à nos ingénieurs de Xiaomi, qui repoussent les limites chaque jour. »

Source | Twitter



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :