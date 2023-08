Les abonnements annuels à PlayStation Plus augmenteront de prix à partir de septembre

A partir du 6 septembre, l’augmentation des prix entrera en vigueur pour tous les abonnements annuels à PS Plus.

Sony augmente les abonnements annuels à PS Plus

Comme nous vous l’avons récemment annoncé, Sony a déjà révélé les trois jeux qui arriveront sur PS Plus Essential en septembre 2023, bien qu’un d’entre eux ait déjà fuité auparavant. Cependant, ce n’est pas la seule nouvelle annoncée par l’entreprise japonaise, bien que cette deuxième annonce ne soit pas aussi positive pour ses utilisateurs, surtout pour ceux qui paient n’importe quelle souscription du service de manière annuelle.

À la fin de la publication sur le blog de PlayStation pour annoncer les trois nouveaux jeux de PS Plus Essential, Sony a partagé que les prix de PlayStation Plus allaient bientôt augmenter, aussi bien pour les utilisateurs de PS5 que pour ceux de PS4. Quand nous disons bientôt, c’est très bientôt, puisque l’entreprise a prévu de mettre en œuvre cette augmentation des prix à partir de la semaine prochaine.

Cette augmentation des abonnements annuels à PS Plus entrera en vigueur, selon Sony lui-même, à partir du 6 septembre. On ne sait pas encore si cette augmentation des prix affectera les autres abonnements, mais pour le moment, seuls ceux qui paient 12 mois en une seule fois pour profiter des avantages des trois niveaux de service de PlayStation seront affectés, c’est-à-dire Essential, Extra et Premium.

Voici les nouveaux prix des abonnements annuels à PS Plus (en Essential, Extra et Premium) : pour commencer, PlayStation Plus Essential proposera un abonnement de 12 mois contre 71,99€ (auparavant 59,99€), celui de PlayStation Plus Extra coûtera désormais 125,99€ (auparavant 99,99€) et enfin celui de PlayStation Plus Premium sera de 151,99€ (auparavant 119,99€).

« Cet ajustement de prix nous permettra de continuer à offrir des jeux de haute qualité et des avantages à valeur ajoutée à votre service d’abonnement PlayStation Plus », a déclaré Adam Michel, directeur de l’acquisition et des opérations de contenu de Sony Interactive Entertainment, dans le communiqué du PlayStation Blog.

