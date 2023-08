Le Samsung Galaxy S24 Ultra aura un écran plus lumineux et plus large que son prédécesseur

Selon le célèbre fuiteur Ice Universe, l’écran du nouveau Galaxy S24 Ultra aura un format plus large, plus précisément de 19,5:9, et aura une luminosité maximale de 2 500 nits.

Le dos du Samsung Galaxy S23 Ultra en vert

Une fois que Samsung a déjà mis en vente sa nouvelle génération de téléphones pliables, composée des Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5 , les efforts de l’entreprise coréenne se partagent entre finaliser les détails pour le lancement des Galaxy S23 FE, Galaxy Tab S9 FE, Galaxy Buds 3 et Galaxy SmartTag 2 et préparer l’arrivée de sa nouvelle famille de smartphones premium non pliables , les Galaxy S24.

Au cours des dernières semaines, nous avons été bombardés de rumeurs sur les caractéristiques des trois membres de la série Galaxy S24 , mais surtout sur le modèle le plus avancé, le Galaxy S24 Ultra. Ainsi, après avoir appris que le nouveau vaisseau amiral de l’entreprise aura un écran plus plat et avec plus de cadres que celui du Galaxy S23 Ultra, une nouvelle fuite vient de révéler que ce panneau sera plus large et plus lumineux que celui de son prédécesseur.

Le Samsung Galaxy S24 Ultra aura un écran aussi lumineux que le OPPO Find X6 Pro

Récemment, le leaker populaire Ice Universe a publié un article sur X (l’ancien Twitter) dans lequel il assure que l’écran du nouveau Samsung Galaxy S24 Ultra sera plus lumineux, plus large et aura une meilleure résolution que celui du Galaxy S23 Ultra .

Exclusive: Galaxy S24 Ultra about 6.8″ (actual 6.78″) screen, 3120×1440, 19.5:5, peak brightness 2500nit. pic.twitter.com/8I1UtTkyaY — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) 28 août 2023

Dans cet article, que nous vous laissons ci-dessus, Ice Universe affirme que le Samsung Galaxy S24 Ultra sera équipé d’un écran AMOLED de 6,8 pouces qui aura un format plus large que celui de son prédécesseur, 19,5:9, ce qui fera également augmenter sa résolution jusqu’à 3120 x 1440 pixels .

De plus, le célèbre filtreur affirme également que l’écran du Galaxy S24 Ultra augmentera sa luminosité maximale à 2500 nits , un chiffre que seul le OPPO Find X6 Pro atteint sur Android et qui dépasse les 1750 nits du Galaxy S23 Ultra et les 2000 nits de l’iPhone 14 Pro Max .

Quoi qu’il en soit, vous n’aurez pas à attendre longtemps pour découvrir tous les secrets cachés du Galaxy S24 Ultra et de ses deux frères plus petits, car il est prévu que les Galaxy S24 arrivent sur le marché début de l’année prochaine.



